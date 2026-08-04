Los días de más y menos calor de esta semana en Zamora: la Aemet advierte

Zamora afronta una semana de pleno verano pero ya sin ola de calor, todo un desahogo a pesar de que las temperaturas volverán a moverse por encima de los 30 grados prácticamente todos los días. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, el calor irá ganando fuerza a medida que avance la semana hasta tocar techo el viernes, cuando se espera la máxima más alta.

El día más caluroso será el viernes 7 de agosto, con 36 grados de máxima y 18 de mínima. Será una jornada seca, soleada y sin probabilidad de lluvia, por lo que las horas centrales volverán a exigir sombra, agua y precaución para quienes tengan que estar en la calle.

Antes, el miércoles ya se notará un ascenso claro, con 34 grados de máxima y 18 de mínima. El jueves el termómetro subirá un poco más, hasta los 35 grados, también con una mínima de 18. Es decir, Zamora encadenará tres días de calor intenso entre miércoles, jueves y viernes.

La otra cara de la moneda: el día con menos grados

En el otro extremo, el día menos caluroso de la semana será este martes 4 de agosto, con 31 grados de máxima y 17 de mínima. También el domingo se quedará en 31 grados, aunque con una mínima algo más baja, de 16 grados. Serán jornadas más llevaderas dentro del ambiente veraniego, pero no frescas.

El fin de semana traerá un pequeño alivio tras el pico del viernes. El sábado bajará hasta los 33 grados, aunque aparecerá una probabilidad de precipitación del 35%. El domingo descenderá a 31 grados, con un 15% de probabilidad de lluvia, antes de que el lunes vuelva a subir hasta los 34 grados.

La semana, por tanto, deja una fotografía clara: calor contenido, casi nada de lluvia y un máximo marcado el viernes.

Zamora no vivirá una tregua real, pero sí cierta diferencia entre los días más duros y los más soportables. El martes y el domingo serán los más suaves, mientras que el viernes será el día para tomarse más en serio el termómetro.