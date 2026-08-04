CC OO lamenta el "estancamiento" del mercado laboral zamorano y reclama "un giro decidido" en las políticas de empleo

"Exigimos un giro decidido en las políticas de empleo de la provincia que trascienda la estacionalidad del sector servicios y apueste por un trabajo estable y de calidad". Esta es la demanda que hacen desde CC OO Zamora tras conocer los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre la tasa de paro en Zamora, que se sitúa en el 9,79%, con 7.612 personas desempleadas. Esta cifra supone un incremento de 22 personas respecto al mes anterior, aunque son 35 menos que en el mismo periodo de 2025. "La falta de evolución interanual pone de manifiesto el estancamiento del mercado laboral zamorano y la incapacidad de generar una reducción sostenida del desempleo", valora Jesús Carretero, secretario general del sindicato en la provincia.

Del total de personas desempleadas en la provincia, 3.091 son hombres y 4.521 mujeres. Diferencia que para CC OO Zamora evidencia que la brecha de género continúa siendo "una de las principales debilidades" del mercado laboral de la provincia. "Las mujeres siguen soportando una mayor exposición al desempleo y mayores dificultades de acceso a un empleo estable y de calidad, lo que exige reforzar las políticas activas de igualdad y conciliación", afirma.

Por edades, únicamente 523 personas desempleadas son menores de 25 años, el 6,9% del total. Aunque el peso del desempleo juvenil es reducido en términos porcentuales, Carretero indica que este dato no debe interpretarse como una mejora estructural, sino como consecuencia del progresivo envejecimiento de la población y de la constante salida de jóvenes hacia otras provincias en busca de oportunidades laborales.

El análisis por sectores refleja un claro predominio del desempleo en los servicios, con 5.620 personas, seguido de la industria (564), el sector sin empleo anterior (546), la construcción (458) y la agricultura (324). Distribución que para el secretario general confirma la "elevada dependencia" de Zamora del sector servicios y la "escasa capacidad de los demás sectores" para diversificar la economía provincial y generar empleo estable durante todo el año.

La tasa de actividad asciende al 52,2%, lo que significa que apenas algo más de la mitad de la población en edad de trabajar participa en el mercado laboral. Zamora continúa registrando una de las tasas de actividad más bajas del país, "reflejo de un problema estructural asociado al envejecimiento demográfico, la pérdida de población y la falta de expectativas laborales, factores que limitan el crecimiento económico y dificultan el relevo generacional", comenta.

"Resulta inaceptable que la brecha de género siga castigando con tanta dureza a las mujeres zamoranas y que la tasa de actividad de nuestra provincia continúe muy por debajo de la media nacional", subraya Carretero.

Por otra parte, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social alcanza las 64.120, con un incremento de 699 respecto al mes anterior y de 1.019 en comparación con julio de 2025. Aunque estos datos muestran una evolución positiva del empleo registrado, CC OO apunta que se deben analizar "con cautela", ya que coinciden con la campaña estival, un periodo caracterizado por un aumento estacional de la actividad, especialmente en el sector servicios.

Además, durante el mes de julio se registraron en Zamora 5.080 contratos, 465 más que en junio, aunque 50 menos que hace un año. Del total de personas ocupadas, el 69,4% trabaja en el sector servicios, el 20% en la industria, el 7,2% en la agricultura y el 3,3% en la construcción. "La creación de empleo continúa dependiendo fundamentalmente de los servicios, circunstancia que se acentúa durante los meses de verano por el incremento de la actividad turística y hostelera", valora. Concentración que "evidencia la escasa diversificación del tejido productivo provincial y la vulnerabilidad del empleo ante la finalización de las campañas estacionales", aprecia.

En cuanto al tipo de contratación, la contratación indefinida representa únicamente el 27,91% del total, mientras que la temporal alcanza el 72,09%. Este dato supone, para el sindicato zamorano, "un claro deterioro de la calidad del empleo generado durante el mes de julio y confirma que la temporalidad sigue siendo una de las principales debilidades del mercado laboral zamorano. El aumento de la contratación vinculado a la campaña de verano vuelve a sustentarse mayoritariamente en contratos temporales, lo que l"imita la estabilidad laboral y dificulta la consolidación de proyectos de vida para la población trabajadora", matiza.

Por todo ello, desde CC OO Zamora instan a las administraciones públicas y a la patronal a asumir "compromisos firmes para reindustrializar la provincia, frenar la temporalidad que en julio ha vuelto a dispararse y garantizar un futuro laboral digno que retenga la actividad y el talento" en la provincia.