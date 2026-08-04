Cáritas de Zamora envía 36.000 euros a los damnificados por los terremotos de Venezuela

Cáritas Diocesana de Zamora ha enviado 36.000 euros para ayudar a las personas afectadas por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio.

La cantidad proviene de donativos realizados por particulares en las cuentas corrientes habilitadas por Cáritas Diocesana de Zamora en diferentes entidades, colectas de las parroquias de la diócesis a favor de los afectados por el terremoto, y aportaciones entregadas en la sede de la organización católica.

La aportación se ha transferido a Cáritas Española para incorporarla a la campaña de emergencia "Cáritas con Venezuela" y contribuir a la atención de las necesidades más urgentes.

La ayuda sobre el terreno

La aportación de Zamora se integrará en la respuesta coordinada por Cáritas Española, que ha elevado hasta un millón de euros los fondos destinados a apoyar la respuesta de Cáritas Venezuela. Desde los primeros días, Cáritas Venezuela activó sus mecanismos de emergencia y puso en marcha una red de centros de acopio en diócesis y parroquias de todo el país.

Durante la primera fase de la respuesta distribuyó 4.481 kits de alimentación familiar, con los que se estima que han sido atendidas unas 72.000 personas, además de más de 120.000 litros de agua potable y 73.356 medicamentos e insumos sanitarios, indican desde la organización católica.

Buena parte del material médico se ha entregado directamente a hospitales y centros de salud. También se han distribuido equipos para las labores de búsqueda y rescate, mientras parroquias, escuelas y otras instalaciones de la Iglesia acogen a personas que han perdido sus viviendas o han tenido que desplazarse a otras zonas.

Cuentas donde pueden realizarse los ingresos. / Cedida

Una solidaridad que debe continuar

Tras la primera fase de la emergencia, comienza ahora un periodo en el que será necesario rehabilitar viviendas, restablecer servicios y ayudar a las familias a recuperar sus medios de vida, sin dejar de atender necesidades básicas como la alimentación, la salud, el agua o el alojamiento.

Desde Cáritas Diocesana de Zamora insisten en la importancia de mantener la solidaridad más allá de las primeras semanas.

La campaña “Cáritas con Venezuela” continúa abierta mediante Bizum, con el código 00863, indicando en el concepto “Cáritas con Venezuela”, o a través de las cuentas bancarias de Cáritas Diocesana de Zamora.