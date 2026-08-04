El aire reaviva durante la noche pequeños focos en el incendio de la planta de residuos de Roales

Todavía con el susto en el cuerpo, el fuego en la planta de tratamiento de residuos en la localidad zamorana de Roales del Pan se da por extinguido y estabilizado después de una larga noche en la que los bomberos han realizado labores de refresco en la zona. Los principales trabajos se han centralizado también en sofocar los focos que reavivaba el aire.

Según informa la propia Diputación Provincial, las labores de enfriamiento en las instalaciones afectadas continúan durante este martes por la mañana y seguirán durante buena parte del día a pesar de que se dio por extinguido a las 18.25 horas de este lunes. No obstante, lo que más preocupa es el humo que envolvió ayer al alfoz en una nube tóxica emitida por una colosal columna de humo negro que puso en alerta a los vecinos de varios pueblos de alrededor y de la propia capital.

Labores de prevención de los bomberos de la Diputación durante la noche. / Diputación de Zamora

Hasta el lugar se desplazaron ayer efectivos de la Guardia Civil y Bomberos del Parque Centro de la Diputación Provincial así como dos dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Zamora, que trabajaron en coordinación para controlar lo antes posible el incendio.

GALERÍA | Las imágenes del incendio en la planta de residuos Zaresa de Roales /

Todavía no han trascendido las causas oficiales del incendio, que alertó además de a Roales a las localidades de Valcabado, La Hiniesta, Monfarracinos, Cubillos y hasta Morales. Todo apunta a la acumulación de plásticos que, sumada a las altas temperaturas y al aire, derivó en una descomposición que hizo prender el material, aunque está abierta una investigación para conocer el origen de las llamas.