Una zarzuela solidaria para recordar las raíces zamoranas de Argentina

Zamora se convirtió en protagonista cultural en Buenos Aires, al ponerse en escena en los salones de la sede de la Federación de Sociedades Españolas, la obra “El cantar del arriero”, una zarzuela que está ambientada en la comarca de Sanabria, gracias a una propuesta del Centro Zamorano de Buenos Aires.

En ese emblemático edificio de la capital argentina, recientemente restaurado, se pudo volver a disfrutar de este espectáculo, en el que actores, actrices, cantantes, músicos y cuerpo de baile habían estado trabajando durante los últimos meses. Un esfuerzo que se vio totalmente recompensado, pues los salones se abarrotaron de público, que aplaudió a rabiar una vez finalizada la zarzuela.

Lleno total para disfrutar de "El cantar del arriero" / Cedida

La Diputación Provincial de Zamora colaboró con el Centro Zamorano de Buenos Aires para poner en marcha este espectáculo. Con su apoyo, los asistentes pudieron disfrutar de la zarzuela de forma gratuita. No había precio de entrada, pero sí que se solicitaba una pequeña ayuda en forma de alimentos no perecederos o productos de higiene, a la que respondieron con creces los asistentes y que agradecerán especialmente las personas con bajos recursos de la ciudad a las que la organización entregará estos donativos.

Una escena de "El cantar del arriero" / Cedida

Una forma original de unir cultura y solidaridad, con el espíritu zamorano presente al otro lado del Atlántico.

Una partitura recuperada

“El cantar del arriero” volvía así a deleitar al público bonaerense, después de que la directiva del Centro Zamorano de Buenos Aires, hace ya cinco años, se interesara en que esta zarzuela volviera a la palestra. Y lo lograron gracias al apoyo de la Asociación de Amigos de la Ópera de Zamora. En Argentina se sabía de esta popular zarzuela inspirada en la comarca de Sanabria, pero no eran capaces de encontrar allí la partitura. Fueron Luis Santana y Marga Moreno, de Amigos de la Ópera, quienes les enviaron lo que tanto tiempo andaban buscando.

"El cantar del arriero", en los salones de la Asociación Patriótica Española. / Cedida

Con música de Fernando Díaz Giles y libreto de Serafín Adame y Alfonso Torrado, la obra se había estrenado en el Teatro Victoria de Barcelona el 21 de noviembre de 1930 y fue también presentada en Madrid, medio año después, en el Teatro Calderón. En 2021 fue la primera vez que se recuperó esta historia que transcurre en una venta situada en la carretera conduce a Puebla de Sanabria para Buenos Aires, también en los salones de la Asociación Patriótica Española.

Elenco de artistas

En esta ocasión, se subieron al escenario para esta actuación con fines solidarios los artistas Norberto Lara y Guadalupe Maiorino, en los papeles principales de Lorenzo y Mariblanca, acompañados por Norberto Gaona, Elena Deanna, Leonardo Menna, Tomás Eckart y Daniel Vanrel, junto a los arrieros y las mozas, que también son parte importante de la historia. Los primeros, con el piano del maestro César García, y ellas, interpretadas por las bailarinas del Ballet Luna Morena, con las directoras Mabel Ricci y Mariana Fernández.

Los participantes en la zarzuela "El cantar del arriero". / Cedida

Y esta versión de “El cantar del arriero” ha sido posible gracias al trabajo de Alicia Verón, encargada de la adaptación del texto y la dirección artística, mientras que la dirección general corrió a cargo de Liliana Montiel.