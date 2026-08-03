Tres escritores zamoranos participan en la VI edición del Festival Gata Negra de literatura de misterio

Tres escritores zamoranos toman parte en la VI edición del Festival Gata Negra, un evento cultural centrado en la literatura de misterio, suspense y crónica policial que tiene lugar hasta el día 8 de agosto en distintos municipios de la Sierra de Gata, en Cáceres, así como a la región vecina de Idanha-a-Nova en Portugal.

Las firmas zamoranas participantes corresponden a Eduardo Fernán-López, Luis García Jambrina y Luis Santamaría.

El villalpandino Eduardo Fernán-López, autor de “El balanceo del alacrán” tomará parte en el encuentro titulado “Vecinos forasteros” el día 5 de agosto. Junto a él estarán Arantza Portabales, autora de “El asesinato en el molino del cura”, y Olga Osorio, de “Extraña” que, moderados por David Knutson, analizarán tres novelas que profundizan en la alteración de la vida en comunidades aparentemente sencillas.

Histórica

Luis García Jambrina intervendrán, el 7 de agosto, en la mesa redonda "Historia y poder” que ahondará en la novela histórica y criminal más reciente. El padre de la saga de misterios de Unamuno y de los manuscritos intervendrá junto a Jerónimo Tristante y a Juanjo Braulio.

“Legados ocultos” es un coloquio dedicado al mundo de las sectas, el fanatismo y el poder donde intervendrá el experto zamorano Luis Santamaría, autor de “A las afueras de la cruz: Las sectas de origen cristiano en España”, y Lorenzo Fernández Prieto.

Festival

La VI edición de Gata Negra, consolidada como una de las citas de la literatura de género negro, cuenta con la participación, entre otros autores, de May R. Ayamonte, Susana Martín Gijón, Carlos Salem, Félix García Hernán, Carlos Zanón, Francisco Narla, Jesús Sánchez Adalid, Arantza Portabales, Rafa Melero, Graziella Moreno, Lorenzo Fernández Prieto o Javier Menéndez Flores.