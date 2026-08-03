Un traje con electrodos de 6.500 euros para la pequeña Yaiza y los 100.000 pasos de un diabético que lo harán posible en Zamora

No es un reto solidario cualquiera. Se trata de andar 24 horas seguidas, en una cinta de correr, con el objetivo de dar unos 100.000 pasos en ese tiempo, sin hacer casi paradas, únicamente alguna técnica por necesidades fisiológicas.

Si la prueba ya resulta de por sí difícil, el reto es aún mayor al tener en cuenta que quien lo hará de una forma totalmente altruista y desinteresada es una persona con diabetes. Quien anuncia el reto es Isabel Cabrera, cuya hija Yaiza es la beneficiaria de esa acción solidaria; y el valiente protagonista de esta historia de interés humano es el zamorano Hugo Girao, vinculado a la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo.

Él será quien dará esos pasos equivalentes a unos 75 kilómetros en 24 horas, tantos como recorrer el contorno provisional del incendio forestal de Fermoselle.

Isabel Cabrera hace hincapié en la dificultad de la acción, al ser Hugo Girao diabético y "por su problema de salud va a forzar mucho la máquina". Pese a ello, no ha dudado en plantear ese reto solidario que realizará en el gimnasio Fitnes Center, ubicado en la calle Cid, en el barrio de La Candelaria de Zamora, del sábado día 12 de septiembre a las 12.00 horas del mediodía al domingo a la misma hora.

La recaudación que se consiga se destinará íntegramente al nuevo traje especial con electrodos que requiere Yaiza.

Yaiza, en su casa con el traje terapéutico con electrodos. / Cedida

Se trata de un tratamiento experimental y, como tal, no es financiado públicamente pese a que supone una gran mejoría en la movilidad de esa niña zamorana de diez años, que vive en Torrefrades y a partir del próximo curso estudiará en el colegio público de Bermillo de Sayago.

La vestimenta terapéutica ayuda a la pequeña en su movilidad y palía las consecuencias de la diplejia espástica que padece, una variante de parálisis cerebral caracterizada por la rigidez muscular y la dificultad de control de movimientos, principalmente de las extremidades inferiores.

Vestimenta terapéutica

El traje, según explica su madre, es como un chandal que incorpora electrodos y se pone durante una hora al día, lo que permite reducir la rigidez muscular y mejorar la movilidad durante entre 24 y 48 horas. "Se notan sus efectos en la musculatura, que es mucho mejor, y en la posición de las piernas", asegura Isabel Cabrera, que apunta a que la vestimenta terapéutica supone un gran progreso para Yaiza, ya que le evita mucho la espasticidad y los calambres que sufre, derivados de su escasa motricidad muscular. Además, el traje le ayuda a mejorar la posición de la espalda, a la hora de caminar.

Yaiza, junto a su madre y Raúl Vara, en la carrera de la Guardia Civil. / Cedida

Esos beneficios hacen que Isabel Cabrera no tenga ninguna duda a la hora de invertir en esa vestimenta. El problema es que la niña crece y a medida que lo hace, el traje se le queda pequeño. Por ello el que va a comprar ahora con ayuda del reto solidario ya es el tercero que adquiere. Al menos, del primero aún puede aprovechar la centralita que gestiona la emisión de los electrodos, que cuesta unos dos mil euros, pero aún debe abonar otros 6.500 euros por el nuevo traje.

Fila cero

Por ello, Hugo Girao no ha dudado en ayudarla a la financiación con el reto. Para hacerlo posible, se buscarán patrocinadores de la prueba entre comercios y negocios, con el fin de que cada uno de ellos aporte al menos cincuenta euros y a cambio se le incluya con su logotipo entre los patrocinios del reto. Además, se abrirá una cuenta de fila cero para que toda persona que lo desee haga aportaciones voluntarias.

En el desafío de los 100.000 pasos, la propia Yaiza acompañará a Hugo Girao en algunos momentos, andando en otra cinta de correr junto a él.

Isabel Cabrera lamenta que "todos los tratamientos que medio funcionan se supone que son experimentales" y no cuentan con ayuda pública. Por ello, el "palo" de una enfermedad como la de su hija no solo lo sufrió cuando les comunicaron el diagnóstico, cuando Yaiza tenía 18 meses, a través de una prueba rutinaria, sino que también lo nota en el día a día, y mes tras mes, por el gasto extra que conlleva padecer esa enfermedad. Para hacer más llevadera esa carrera de obstáculos, los 100.000 pasos del reto de Hugo Girao suponen todo un alivio.