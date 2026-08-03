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La renovación total del tejado de la capilla del cementerio de Zamora, en marcha

El Ayuntamiento inicia la inversión de 85.281 euros para acometer los trabajos que concluirán en tres meses

La empresa renueva las vigas de la cubierta de capilla del Cementerio de San Atilano.

La empresa renueva las vigas de la cubierta de capilla del Cementerio de San Atilano. / Lucas Anta

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Susana Arizaga

Zamora

La renovación de la cubierta de la capilla del Cementerio de San Atilano de Zamora lleva una semana en marcha, tras la adjudicación en mayo por parte del Ayuntamiento de Zamora con una inversión de 85.281 euros, una obra que ha dejado al aire la pequeña ermita para colocar nuevas vigas de madera, fase del proyecto en la que se centran los trabajos estos días, según se puede comprobar a pie de calle. El proyecto de rehabilitación se prolongará durante tres meses, de acuerdo con el pliego de condiciones del contrato de adjudicación.

La empresa adjudicataria A Scala Obras e Ingeniería comenzó la intervención financiada por el Consistorio la semana pasada con el montaje de andamios para la retirada de toda la estructura de la techumbre, desde las tejas a vigas principales, viguetas y resto de elementos de sujeción de madera de la que fue hasta el siglo XVIII lugar de peregrinación como ermita de San Atilano, que se integraría desde el 23 de agosto de 1834 en el nuevo Cementerio municipal.

Montaje de la cubierta

Los operarios de la adjudicataria se centran ahora mismo en la instalación de las nuevas vigas y viguetas que sujetarán la cubierta, maderas que están siendo tratadas a pie de obra antes de su colocación, trabajos que están llamando la atención a las numerosas personas que visitan San Atilano.

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El deterioro por esas filtraciones afectó a la propia estructura del edificio religioso del Cementerio, a la habitabilidad y al propio retablo que preside el altar, lo que terminó en una deterioro del templo, movimiento de las tejas por efecto del viento y la humedad, que terminaron por afectar al sistema de recogida de aguas pluviales, a las bajantes y canalones, elementos que se incluyen en el proyecto redactado por la arquitecta Alicia Ramos Fidalgo.

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