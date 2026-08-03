Denuncian el persistente deterioro de los parkings del centro de Zamora: "Las tarifas son bastante elevadas para las condiciones en las que están"

Encontrar un lugar de estacionamiento en el centro de Zamora ya es complicado, pero para muchos conductores los problemas no terminan cuando consiguen aparcar el coche. Las goteras del parking de San Martín, las humedades del de la plaza de la Constitución o la falta de ascensor en el de La Marina son solo unos pocos de los inconventes por los que muchos usuarios se muestran disconformes con el estado de algunos de los aparcamientos subterráneos de la ciudad.

Plaza de La Constitución

Las quejas de los usuarios del parking de la plaza de la Constitución son la respuesta a una realidad que no presenta cambios. Las persistentes humedades, filtraciones, acumulaciones de agua y deterioro de las instalaciones muestran cómo se mantiene en condiciones que, para muchos zamoranos, resultan lamentables.

El parking se encuentra en una zona con pocas opciones de estacionamiento en la calle, sobre todo en los últimos meses como consecuencia de las obras del Mercado de Abastos, colocándose como la única opción de aparcamiento para muchos usuarios. “Las tarifas son bastante elevadas para las condiciones en las que está”, admite Emilio Fernandéz, usuario diario de la instalación.

Para él, el problema principal es que se llena de agua: “En la primera planta es terrible, hay una zona por la que no se puede ni aparcar“. Ana Pérez, que usa el servicio ocasionalmente, comenta que no cree que sean goteras, sino filtraciones procedentes de algún sitio: “La verdad es que está fatal”.

Estado del parking de la plaza de la Constitución. / José Luis Fernández / LZA

La situación no es ninguna novedad. “Lo utilizo tres veces al año, pero de un año para otro, sigue en la misma situación”, dice Ana. Según ella, las humedades existen desde que se hizo el parking hace décadas. “No sé si estuvo un año bien”. El punto de vista de Emilio es parecido: “Esto está así desde el principio”.

Él explica que desde hace un mes solo existe opción de pagar en efectivo en la ventanilla. Para hacerlo en la máquina, es necesario que sea con tarjeta bancaria. Confirma también que, al salir del parking, el sistema de lectura de matrículas falla con frecuencia. “Si nos apañamos todos, pues nos apañamos, pero esos son los problemas que hay”.

En cuanto a los ascensores, asegura que funcionan la mitad de las veces: “Hay gente que está muy fastidiada y le toca subir por las escaleras”. Ana comenta que ella llama al ascensor por si acaso, porque es consciente de que a veces no funciona. “Es un poco desastre”. Hay usuarios que han manifestado sus quejas por redes sociales:

Quejas de los usuarios en redes sociales / Cedida

Quejas de los usuarios en redes sociales / Cedida

José Carbajal es otro de los usuarios que encuentran las condiciones del parking muy malas. “Este es el que peor está, tiene problemas todo el año”. Comenta que, a parte de las evidentes humedades, las plazas son muy pequeñas, por lo que hay que tener mucho cuidado, ya que es muy fácil que se rayen los coches. “Es muy oscuro, no se ve nada. Los baños a veces están cerrados, y está lleno de pintadas”, comenta sobre las instalaciones. Además, advierte de que hay veces que no se puede ver desde fuera si hay plazas libres o no.

Estado de los parkings del centro de Zamora / José Luis Fernández

San Martín

El aparcamiento subterráneo de San Martín se encuentra en el Casco Antiguo de la ciudad, en una zona en la que para muchos ciudadanos resulta difícil encontrar lugar de estacionamiento, por lo que recurren al parking. Tomás Ferrero, usuario frecuente, explica que la instalación tiene goteras, por lo que presenta problemas cuando llueve: “Este parking no lo usa mucha gente. La planta de abajo la tienen cerrada”.

Estados parking Zamora / José Luis Fernández / LZA

La Marina

Alfonso estaciona su coche en el aparcamiento subterráneo de La Marina de vez en cuando, y asegura que está bastante satisfecho con las instalaciones. “Comparado con el de la Constitución, que está fatal, este es una maravilla. Son más grandes las plazas, mientras que en el otro son muy pequeñas”.

Para Cristina Prieto, lo que falta en la instalación es un ascensor. Actualmente, está usando muletas, y ha tenido que subir por las escaleras de salida a la calle con dificultad. “Me he fijado que, como voy con muletas, cuesta subir sin ascensor. En el parking de la Constitución a veces falla, pero sí que hay”. En el caso del de La Marina, no existe ascensor ni una entrada habilitada para personas de movilidad reducida.

Estados parking Zamora / José Luis Fernández / LZA

“Ojalá todos los parkings estuvieran como éste”, admite Miguel Ángel Hernández, usuario frecuente. El mayor problema que encuentra es que se llena rápidamente. “Las plazas de este parking están mejor porque son amplias”. En general, los ciudadanos están contentos con este aparcamiento subterráneo y su sistema de pago a través de Telpark.

Parking subterráneo la Marina / José Luis Fernández / LZA

Un problema que requiere de una reforma estructural

David Gago, primer teniente alcalde, ha reconocido que el problema de los parkings es estructural y que precisa de un proyecto en el que se está trabajando desde el Departamento de Obras del Ayuntamiento. “Seguramente, en no mucho tiempo tendremos algunas conclusiones al respecto”, aseguró hace meses, pero de momento no hay novedades. En cuanto a los ascensores, comentó que, aunque la placa se cambie cada cierto tiempo, las filtraciones que existen tanto en el parking de San Martín como en el de la Plaza de la Constitución, provocan que los ascensores tengan problemas de forma persistente.

Estados parking Zamora / José Luis Fernández / LZA

Actualmente, Gago ha confirmado que la situación de parking de la Plaza de la Constitución es un problema que requiere de una reforma integral y estructural, porque “ese agua no es de una tubería rota, sino que proviene de filtraciones”.

Mientras los zamoranos conviven con las "inundaciones" y humedades, el Ayuntamiento insiste en que es precisa una reforma integral de gran inversión para acabar con la situación. Sin embargo, todavía no existe un calendario concreto para llevar a cabo estas obras que, para muchos usuarios, son necesarias desde hace tiempo.