El Punto Limpio Móvil de Zamora incorpora un buzón específico para el aceite de cocina usado

El Punto Limpio Móvil contará con un buzón específico para el depósito de botellas de un litro de aceite doméstico usado. Medida con la que el Ayuntamiento de Zamora amplia los residuos que pueden entregarse a través de este servicio itinerante.

"La incorporación de este nuevo dispositivo permitirá acercar a los barrios la recogida del aceite utilizado en los hogares, facilitando su correcta gestión y evitando que termine mezclado con otros residuos o sea eliminado de manera inadecuada", detalla el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo.

El concejal precisa que las botellas deberán depositarse cerradas en el buzón habilitado para este fin. Nueva incorporación que se ha realizado "gracias a la propuesta que ha realizado un ciudadano a través de Línea Zamora", tal y como revela Novo, quien agradece esta colaboración reconociendo que es una "medida que ayudará al reciclaje y mantenimiento del medio ambiente".

El Punto Limpio Móvil presta servicio de lunes a sábado, en horario de 7.00 a 18.00 horas, y cambia diariamente de ubicación siguiendo dos rutas que se alternan entre las semanas impares y las semanas pares. De esta forma, se facilita que los vecinos puedan desprenderse correctamente de determinados residuos domésticos sin necesidad de desplazarse hasta el Punto Limpio fijo.

Además del nuevo buzón para el aceite usado, en el Punto Limpio Móvil pueden depositarse ropa, cartuchos de tinta, fluorescentes, bombillas y luminarias LED, pequeñas piezas de madera y metal, CD y DVD, baterías, jeringuillas, envases de pintura, disolventes y aerosoles, así como pequeños aparatos eléctricos y electrodomésticos.

Este servicio complementa al Punto Limpio fijo, situado en la carretera de la Aldehuela, kilómetro 2, donde pueden entregarse otros residuos domésticos que, por sus características o dimensiones, no deben depositarse en los contenedores convencionales. Entre ellos se encuentran residuos voluminosos, aparatos eléctricos y electrónicos, pequeñas cantidades de escombros, restos de poda, aceites vegetales usados, baterías, pinturas y otros residuos domésticos especiales.

Para obtener más información sobre el funcionamiento del servicio en Zamora, los residuos admitidos o la recogida de enseres, los ciudadanos pueden consultar la página del servicio municipal de limpieza o contactar a través del teléfono de atención 980 510 221.