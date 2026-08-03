La guía "De Zamora al cielo" te enseña a construir una cámara oscura casera para observar el eclipse solar con seguridad: sigue estos pasos

Observar un eclipse solar es una experiencia especial, pero hacerlo de forma segura es imprescindible. Una de las formas más sencillas y curiosas de seguir el fenómeno sin mirar directamente al Sol es construir una cámara oscura casera, un pequeño visor hecho con una caja que permite proyectar la imagen del Sol en su interior.

La idea es simple: en lugar de mirar el Sol de frente, la cámara oscura deja pasar la luz por un pequeño orificio. Esa luz se proyecta después sobre una pantalla blanca colocada dentro de la caja. Así se puede ver la evolución del eclipse de forma indirecta, sin exponer los ojos a la radiación solar.

El "invento" puedes descubrirlo en la guía "De Zamora al cielo. Manual de iniciación para navegantes nocturnos", una publicación editada por el Ayuntamiento de Zamora a través de 5.000 ejemplares que se han repartido gratuitamente a través de la Oficina de Turismo de Zamora y que está elaborada por el astrofísico Javier Domínguez. No obstante, si no has tenido la suerte de hacerte con este manual, aquí te contamos paso a paso cómo elaborar tu propia cámara.

Antes de empezar: advertencia importante

La cámara oscura no sirve para mirar directamente al Sol. Nunca hay que mirar al Sol a simple vista ni a través del agujero de la caja. La exposición directa puede provocar daños oculares graves e irreversibles.

La caja debe estar bien cerrada, salvo el pequeño orificio por el que entra la luz y la abertura de observación. El objetivo es que dentro quede oscuro, para que la imagen proyectada pueda verse con claridad.

Sara Fernández

Además, este sistema no sustituye a las gafas homologadas para eclipses si se quiere mirar directamente al Sol. La cámara oscura es un método de observación indirecta: se mira la imagen proyectada dentro de la caja, no el Sol.

Materiales necesarios

Para construir una cámara oscura casera se necesitan materiales muy sencillos:

Una caja de cartón rígido , preferiblemente de al menos 30 centímetros de profundidad y con una base aproximada de 20 por 20 centímetros .

, preferiblemente de al menos y con una base aproximada de . Papel de aluminio o una lámina metálica fina.

o una lámina metálica fina. Un cúter o bisturí.

o bisturí. Regla y lápiz .

. Papel blanco o una pantalla translúcida, como papel de impresora o una hoja de acetato.

o una pantalla translúcida, como papel de impresora o una hoja de acetato. Cinta adhesiva , preferiblemente de embalaje.

, preferiblemente de embalaje. Una aguja de coser o un taladro fino para hacer el pequeño orificio.

Eclipse solar. / LOZ

Cómo construirla paso a paso

1. Preparar la caja

Lo primero es elegir una caja alargada y resistente. Cuanto más larga sea, más cómoda será la observación, porque la imagen proyectada tendrá más espacio para formarse en el interior.

En una de las paredes internas hay que marcar el punto donde irá el orificio por el que entrará la luz. En el extremo contrario se colocará la pantalla blanca donde se proyectará la imagen del Sol.

2. Crear el orificio

Recorta un pequeño cuadrado de papel de aluminio, de unos dos centímetros de lado aproximadamente.

Después, con una aguja o un taladro muy fino, haz un agujero limpio y redondo en el centro. No debe ser grande: basta con un pequeño punto de entrada de luz. Si el agujero queda irregular, es mejor sustituir el aluminio y volver a intentarlo, porque la imagen se verá peor.

3. Instalar el orificio en la caja

Pega la lámina de aluminio sobre la zona marcada de la caja, de forma que el agujero quede bien colocado y sin arrugas.

Es importante sellar los bordes con cinta adhesiva para que no entren luces por rendijas. La única luz que debe entrar en la cámara es la que pasa por el pequeño orificio.

4. Colocar la pantalla de proyección

En el extremo interior opuesto al orificio se fija una hoja de papel blanco, por ejemplo un folio. Esa será la pantalla donde se proyectará la imagen del Sol.

La superficie debe quedar lisa, bien pegada y lo más perpendicular posible al eje de la caja. Cuanto mejor colocada esté, más fácil será ver la imagen proyectada.

5. Sellar bien la caja

Una vez colocados el orificio y la pantalla, hay que tapar todas las aberturas de la caja con cinta adhesiva, papel oscuro o cinta negra. El interior debe quedar lo más oscuro posible.

Este paso es fundamental. Si entra luz por otros huecos, la imagen perderá nitidez y será más difícil distinguir el disco solar durante el eclipse.

6. Hacer la abertura de observación

La cámara necesita una abertura para poder mirar la pantalla interior. Si la caja es grande, se puede hacer una apertura lateral lo bastante amplia para introducir la cabeza o mirar cómodamente.

Si la caja es pequeña, basta con hacer una pequeña ventana a modo de visor. Lo importante es que esa abertura esté separada del orificio por donde entra la luz, para evitar hacer sombra o alterar la proyección.

7. Probarla antes del eclipse

No conviene estrenar la cámara el mismo día del eclipse. Lo ideal es probarla con antelación en un día soleado.

Para usarla, se apunta la caja hacia el Sol, pero sin mirar nunca directamente al Sol. Hay que moverla suavemente hasta que aparezca en la pantalla interior una pequeña imagen luminosa. Durante el eclipse, esa imagen mostrará cómo la Luna va cubriendo poco a poco el disco solar.

8. Observar el eclipse

Durante el eclipse, la cámara debe mantenerse lo más fija posible. Así se podrá seguir la evolución del Sol proyectado en la pantalla.

También se puede marcar la pantalla con una regla o hacer pequeñas referencias para ver cómo cambia la zona eclipsada con el paso de los minutos.

La cámara oscura es una forma sencilla, barata y segura de disfrutar de un eclipse solar de manera indirecta. No ofrece la espectacularidad de unas gafas homologadas o de equipos especializados, pero tiene algo muy especial: permite ver el fenómeno con un objeto construido en casa, con materiales comunes y entendiendo de forma práctica cómo viaja la luz.