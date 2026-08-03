Un espectáculo de drones, plato fuerte de la programación especial por el eclipse solar en Zamora

Un espectáculo de 300 drones luminosos, "inédito en la provincia de Zamora", dibujarán sobre el cielo de Benavente figuras inspiradas en el eclipse solar, la historia de la ciudad y su patrimonio. Una exhibición "única" que servirá como gran reclamo de una intensa semana de actividades culturales, divulgativas y musicales promovidas por la Diputación de Zamora para captar el interés en torno al gran evento astronómico que se producirá el 12 de agosto.

"Queríamos hacer un evento que llamara la atención para poner a la provincia de Zamora en el mapa del turismo de las estrellas", indicó el diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte. Show que tendrá lugar el sábado 8 de agosto, a las 22.15 horas, en el Paseo de la Mota de Benavente.

Exhibición aérea, sincronizada con música y con una duración aproximada de quince minutos, que es una de las principales novedades de un programa que incluye planetarios, talleres, conferencias, observaciones guiadas y conciertos repartidos por distintos puntos de la provincia con Benavente, Toro y Porto como principales focos.

En este sentido, el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora recordó que Zamora será "una de las mejores provincias de España para contemplar la totalidad del eclipse" y que en algunos puntos del noroeste provincial la oscuridad superará el minuto y veinte segundos, muy cerca de la duración máxima prevista para este fenómeno. Además, insistió en que los puntos oficiales de observación reconocidos por la Junta de Castilla y León son Benavente y Toro, al contar con infraestructuras suficientes para garantizar la seguridad ante la llegada masiva de visitantes.

La programación en Benavente comenzó el pasado 31 de julio con un planetario móvil y se prolongará hasta el 12 de agosto con talleres infantiles, charlas divulgativas, actividades sobre fotografía astronómica, cine de verano y conciertos. Tras el espectáculo de drones del día 8 actuará La Última Legión, mientras que el mismo día del eclipse el Paseo de la Mota acogerá el concierto Órbita Sonora, con artistas zamoranos.

En Toro, las actividades arrancarán la tarde del 12 de agosto con la apertura del espacio acondicionado en las Eras del Canto y una charla sobre el eclipse. Durante la observación actuará el grupo Tauri Tubae, que pondrá la banda sonora al fenómeno astronómico antes y después de la totalidad.

El programa se extiende también hasta Porto con una jornada el 7 de agosto, organizada junto a la Fundación Starlight, con planetario móvil, charlas y observación solar.

Además, la Diputación de Zamora ha organizado el ciclo musical "Patrimonio bajo las Estrellas", con conciertos el 9 de agosto, a las 22.00 horas, en el Monasterio de Moreruela a cargo del Grupo Sintetizados; el día 10, a las 20.30 horas, en el Paseo de la Mota de Benavente, protagonizado por Luis Antonio Pedraza; y el 11, a las 22.00 horas, en la iglesia Santa María de la Antigua de Villalpando con el Grupo Sintetizados.

Amplios dispositivos

Beatriz Asensio y Carlos Rodríguez, alcaldes de Benavente y Toro, respectivamente, detallaron que llevan meses trabajando en coordinación con la Junta de Castilla y León y los servicios de Protección Civil para garantizar que la llegada masiva de visitantes se desarrolle con normalidad. Ambos pusieron el acento en la seguridad y en la capacidad de acogida al ser los dos puntos oficiales de observación de la provincia.

En Benavente, el punto principal de observación se ubicará en el Paseo de la Mota, donde se desarrollará buena parte de la programación cultural. El Ayuntamiento aprovechará este espacio, recientemente remodelado, para acoger tanto la observación del eclipse como las actividades previas y posteriores, con el apoyo de Policía Local, Protección Civil y los servicios municipales.

"Lo que hemos hecho desde el ayuntamiento es volcarnos para que nuestro municipio pueda ser visitado no solamente el propio día del eclipse sino, también los días previos para ello también hemos contado con la ayuda inestimable del Patronato Turismo", pronunció Asensio, quien destacó que la ciudad está preparada para absorber la llegada de visitantes "no solo el día 12, sino durante toda la semana", con una programación pensada para que quienes se acerquen a contemplar el eclipse también conozcan el patrimonio y la oferta cultural de Benavente.

En Toro, el dispositivo se concentrará en las Eras del Canto, donde se ha habilitado una explanada de alrededor de 20.000 metros cuadrados con zonas de aparcamiento, aseos y un operativo especial integrado por Policía Local, Protección Civil y personal de apoyo. El alcalde explicó que el municipio ha cumplido todos los requisitos exigidos por la Junta para convertirse en punto oficial de observación.

"Hemos preparado un plan de seguridad con todos los servicios necesarios para que la gente pueda disfrutar del eclipse con tranquilidad. Queremos que sea también una oportunidad para que quienes nos visiten descubran Toro", afirmó. Asimismo, insistió en la prevención. "Es imprescindible utilizar gafas homologadas y acudir preparados para el calor, con agua y también llevar una mantita o algo para sentarse porque al final no deja de ser una parcela sin construir", añadió.

Expectación turística

Aunque todavía no existe una cifra cerrada de visitantes, desde la Diputación se trabaja con las previsiones manejadas por la Comisión Interministerial del Eclipse, que contemplan entre medio millón y dos millones de desplazamientos en Castilla y León, dependiendo de la meteorología.

López de la Parte aseguró que la provincia afronta la cita "con un 100% de ocupación hotelera" y que se han habilitado también "espacios a mayores para las autocaravanas y para que se puedan hacer, de alguna manera, acampadas provisionales durante ese día en diferentes puntos de la provincia".

Evento cuya promoción se inició hace unos dos años por lo que confía en que el eclipse suponga un antes y un después para el turismo zamorano. "Muchos visitantes conocerán Zamora gracias al eclipse y estamos convencidos de que volverán para descubrir todo nuestro patrimonio natural, histórico y gastronómico", concluyó.

Programación Zamora Eclipsa

Benavente

Del 31 de julio al 7 de agosto. Planetario móvil.

Viernes, 7 de agosto

12.00 horas: Cuentacuentos infantil.

20.30 horas: Charla 'El eclipse del 12 de agosto'.

Sábado, 8 de agosto

11.30 horas: Taller de actividades en torno al eclipse.

12.30 horas: Cuentacuentos infantil.

22.15 horas: Espectáculo de 300 drones y paseo por La Mota.

22.30 horas: Concierto de La Última Legión (Plaza de la Madera).

Lunes, 10 de agosto

11.30 horas: Taller de actividades en torno al eclipse.

12.00 horas: Taller 'El secreto de la Luna'.

20.15 horas: Charla 'Nociones básicas para fotografiar el eclipse'.

20.30 horas: Espectáculo de circo 'Malabaqué'.

Martes, 11 de agosto

11.30 horas: Taller de actividades en torno al eclipse.

11.30 horas: Café filosófico.

12.00 horas: Taller 'Viaje Astral'.

20.30 horas: Charla 'El eclipse del 12 de agosto'.

22.00 horas: Cine de verano.

Miércoles, 12 de agosto (día del eclipse)

12.00 horas: Taller 'El secreto de la Luna'.

19.00 horas: Observación del eclipse total de Sol (inicio de la totalidad a las 19.33 horas).

20.00 horas: Órbita Sonora, concierto con artistas benaventanos y zamoranos.

Toro

Miércoles, 12 de agosto. Eras del Canto

19.00 horas: Apertura del recinto y reparto de gafas homologadas.

19.15 horas: Charla astronómica 'Historia de los eclipses, medidas de seguridad y fases del eclipse'.

19.34 horas: Inicio de la parcialidad.

20.25 horas: Actuación del grupo Tauri Tubae.

20.30 horas: Eclipse total (duración aproximada de un minuto).

20.35 horas: Segunda actuación de Tauri Tubae.

21.23 horas: Final de la parcialidad.

21.25 horas: Puesta de sol.

Porto

Viernes 7 de agosto

10.00 a 14.00 horas: Planetario móvil 'Un apasionante viaje por el cosmos', de la Fundación Starlight.

17.00 a 18.00 horas: Charla previa 'Todo lo que tienes que saber del eclipse'.

18.00 a 21.00 horas: Observación solar con gafas homologadas.

Inscripciones en la Oficina de Turismo de Porto.

Ciclo "Patrimonio bajo las Estrellas"