La empresa adjudicataria del servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación se compromete a pagar la subida salarial pendiente con carácter retroactivo

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, anunció este lunes que se ha conseguido poner fin al conflicto laboral que enfrentaba a la empresa Aralia Servicios Sociales con la plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), después de que la adjudicataria aceptara aplicar íntegramente la subida salarial contemplada en el convenio colectivo y abonar las cantidades pendientes con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero.

Faúndez explicó que la institución provincial decidió intervenir tras conocer la situación que atravesaban las trabajadoras del servicio, después de que UGT solicitara una reunión para trasladar el conflicto existente con la empresa. El problema surgió porque el convenio colectivo establecía una subida salarial del 7% desde el 1 de enero, un incremento que Aralia no había aplicado en su totalidad. Según detalló el presidente, únicamente se estaba abonando un 2,7% desde el mes de mayo, mientras que el 4,3% restante permanecía pendiente al estar vinculado a un procedimiento de descuelgue del convenio y a un proceso de arbitraje.

Ante esta situación, la Diputación mantuvo contactos directos con los responsables de la empresa para trasladarles la preocupación de la institución por un conflicto que, además de afectar a cerca de medio millar de trabajadores, podía repercutir en la calidad de un servicio considerado fundamental en el medio rural zamorano. "Si las trabajadoras están motivadas, el servicio es bueno, y si las trabajadoras están enfadadas, el servicio es malo, y nosotros seguimos pagando el mismo dinero que estamos pagando todos los meses", resaltó Faúndez.

Fruto de esas conversaciones, el dirigente comunicó que Aralia ha aceptado asumir el pago del 4,3% pendiente y abonarlo durante el presente mes de agosto, bien mediante una nómina complementaria o incorporándolo a la nómina ordinaria. La medida permitirá regularizar la situación salarial de toda la plantilla y cerrar un conflicto que se prolongaba desde principios de año.

Actualmente, el Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación cuenta con 496 trabajadores con contrato fijo, 48 empleados temporales y 17 personas en situación de excedencia, además de prestar atención a más de 2.400 usuarios repartidos por toda la provincia.

Durante la comparecencia, el presidente provincial también recordó que Aralia es la empresa propuesta como adjudicataria del nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio, después de haber sido la única licitadora presentada al concurso. El nuevo contrato entrará en vigor el próximo 1 de enero, tendrá una duración inicial de dos años con posibilidad de prórroga y supondrá una inversión de 12 millones de euros, convirtiéndose en el contrato de mayor importe económico de la historia del área de Servicios Sociales de la Diputación de Zamora.

"La situación nuestra como institución es pagar unas facturas cuando se cumple un contrato. Eso no quiere decir que no tengamos sensibilidad. Lógicamente con el nuevo contrato, se va a hacer un seguimiento de forma informal de esas condiciones de trabajo que se puedan producir. Lógicamente, si nosotros le pagamos a una empresa, lo único que queremos es que esa empresa cumpla con lo que tiene fijados los convenios colectivos con los propios trabajadores", detalló Faúndez.

Por su parte, el secretario general de UGT Servicios Públicos de Zamora, Raúl Castaño, agradeció la implicación de la Diputación para desbloquear una negociación que, según explicó, llevaba meses completamente paralizada. "La clave ha sido, y tenemos también que agradecerle a la Diputación su predisposición, porque en las conversaciones que hemos tenido directamente con la empresa nos chocábamos con un muro", manifestó. Por ello, comentó que "siendo sincero", le hubiera gustado que el nuevo contrato hubiera sido adjudicado a otra empresa, aunque lamentablemente ha sido la única que se presentó a la licitación.

Castaño recordó que las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio desarrollan un trabajo muy "sacrificado y duro" en zonas rurales donde muchas deben recorrer cientos de kilómetros cada semana utilizando sus propios vehículos para atender a los usuarios. "Alguna de ellas hace más de 2.000 kilómetros al mes, con su propio coche, y cobrando los kilómetros a 0,22 euros, que nos parece una miseria", apuntó.

Acuerdo que supone un paso importante para devolver la normalidad al servicio y garantizar que las profesionales perciban las retribuciones que les corresponden.