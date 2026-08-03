La Diputación de Zamora desiste del proyecto Pharmasstep tras la retirada de entidades farmacéuticas

La Diputación de Zamora ha desistido del proyecto europeo Pharmasstep, una iniciativa destinada a reforzar la atención sanitaria de las personas mayores en el medio rural con la colaboración de las farmacias rurales. La decisión quedó recogida en un decreto de Presidencia firmado el pasado 8 de junio, por el que la institución, como beneficiaria principal, renuncia en nombre de todo el partenariado a ejecutar la operación aprobada dentro del programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027.

La renuncia ha provocado la reacción del grupo de Izquierda Unida, que llevará el asunto al próximo pleno para pedir explicaciones sobre los motivos que han llevado a perder una financiación europea de 184.856 euros para un proyecto presupuestado en 246.475 euros. En conjunto, el coste de la iniciativa superaba el millón de euros, con una aportación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de 792.185 euros.

El proyecto reunía, además de a la Diputación de Zamora, al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora, la Faculdade de Farmácia de la Universidade do Porto, la Associação Nacional das Farmácias, la Ordem dos Farmacêuticos (Secção Regional do Norte), el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, Caja Rural de Zamora y el municipio portugués de Bragança.

Pharmasstep pretendía aprovechar el papel que desempeñan las farmacias rurales como principal punto de atención sanitaria en muchos municipios afectados por la despoblación y el envejecimiento. La iniciativa contemplaba el uso de inteligencia artificial y Big Data para mejorar el seguimiento de pacientes crónicos, favorecer un uso más seguro de los medicamentos y modernizar la atención sanitaria en el medio rural.

El decreto de renuncia señala que varias de las entidades encargadas del desarrollo técnico del proyecto (el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, la Associação Nacional das Farmácias y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora) comunicaron la existencia de "circunstancias relevantes que dificultaban significativamente la correcta ejecución de las actuaciones previstas". Entre ellas figura la falta de tiempo para desarrollar el proyecto dentro del plazo establecido, entre enero de 2026 y diciembre de 2027, además de la necesidad de revisar la metodología de trabajo y los mecanismos de ejecución.

La portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera, considera que en esas explicaciones "no se especifican claramente los factores que han llevado a la renuncia, más allá de los plazos, y que podrían estar basadas en la falta de desarrollo de las nuevas tecnologías en los pueblos que se necesitan para la ejecución de un proyecto que requiere la IA y el Big Data". Por ello, preguntarán en el próximo pleno "todas las causas de la renuncia al proyecto Pharmasstep, y sobre todo sobre las acciones que piensa impulsar la Diputación para evitar la renuncia a fondos europeos que pueden mejorar la vida de los vecinos y vecinas de zona rural".

Cuestión ante la que el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha dado ya su respuesta alegando que el proyecto dependía directamente del Colegio de Farmacéuticos. "Si el actor que lo va a desarrollar dice que no, lógicamente la Diputación no tiene sentido que ejecute ese proyecto", aseguró.

El presidente defendió además la gestión de los fondos europeos realizada por la institución provincial y rechazó que la Diputación sea un caso aislado. "El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Que me digan que administraciones no han dejado de hacer algún fondo europeo", enunció.

Faúndez atribuyó estas situaciones a la complejidad administrativa de este tipo de programas. "La gestión de los fondos europeos ha sido entre mala y caótica. Si hiciésemos un balance, somos la institución que más ha ejecutado en los fondos europeos, no sin dolores de cabeza", declaró.

Aun así, aseguró que la Diputación ha logrado ejecutar proyectos de gran envergadura, como los Planes de Sostenibilidad Turística o el programa DUS. "Es muy complicado porque la gestión de los fondos es nefasta", reiteró.