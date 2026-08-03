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Fiscalía de Menores

Detenido un menor junto al convento vandalizado de Las Juanas

El adolescente permanecía de madrugada en las inmediaciones cuando la policía irrumpió en la zona y denunció en el juzgado

Vista general del convento de Las Juanas en la capital.

Vista general del convento de Las Juanas en la capital. / JOSE LUIS FERNÁNDEZ

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Susana Arizaga

Zamora

La Fiscalía de Menores investiga a un adolescente zamorano que fue identificado en las inmediaciones del antiguo convento de Las Juanas de la Orden de Malta, inmueble vandalizado desde que cesara en su actividad y recientemente adquirido por una familia.

La policía halló al menor de edad, que prestó declaración este viernes tras ser trasladado a la Fiscalía, donde se desvinculó de cualquier acto vandálico. Se da la circunstancia de que este lugar viene siendo un punto de encuentro para grupos de adolescentes y jóvenes que se juntan para conversar y pasar el rato a las fueras de la capital.

El menor investigado se encontraba, al parecer, en compañía de otros que habrían huido al avistar un coche patrulla que vigilaba la zona. Los policías pudieron solicitar la documentación a este adolescente, que se negó a dar datos del resto del grupo y ha terminado denunciado ante la Fiscalía, órgano encargado de resolver infracciones que comenten menores hasta los 18 años, cuando ya son responsables penalmente de delitos.

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Las investigaciones concluirán sobre si existe alguna responsabilidad del adolescente en algún desperfecto que se haya podido detectar. Hay que recordar que la parcela y el edificio están vallados y con cámaras de seguridad, que serán decisivas para analizar lo ocurrido.

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