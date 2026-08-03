Descubre el collage fotográfico en Zamora: talleres para jóvenes en la Biblioteca Pública

La Biblioteca Pública de Zamora propone varios talleres de collage fotográfico para niños entre los 6 y los 16 años.

En la actividad, desarrollada por Rosa Encinas, los participantes conocerán la técnica artística de Juan Ugalde, un pintor figurativo español de los años 80 conocido por sus obras de técnica mixta que fusionan el collage, la pintura y la foto-composición. Posteriormente, crearán una obra de carácter gráfico o fotográfico inspirada en el trabajo del creador.

La propuesta, para la que todavía quedan plazas, está planteada en dos sesiones, una para niños de 6 a 8 años el 4 de agosto de 11.30 a 13.00 horas y otra en el mismo horario el 5 de agosto para menores de 9 a 16 años.

Las inscripciones deben formalizarse en el mostrador del préstamo de la sección de Infantil y Juvenil del centro.

El resultado será expuesto en el marco del Festival de teatro en miniatura Mamut. El Festival Mamut está dedicado al teatro en miniatura y al teatro Lambe-Lambe. Este formato presenta diminutas historias que cobran vida dentro de pequeñas cajas.

Exposición

En otro orden de cosas, la sala de exposiciones de la antigua Casa de la Cultura alberga hasta el próximo 28 de agosto, la muestra de pintura de Josefa Lozano con haikus de Julián Alonso. La exposición une poesía y naturaleza a través de obras plásticas de la Sierra de Guadarrama inspiradas en los poemas de Julián Alonso.

Poesía

Además, la Biblioteca Pública albergará el próximo 11 de agosto a las 12.00 horas un recital de poesía, a cargo de Dominica Pérez de Castro.

Natural de Belver de los Montes, es poetisa de vocación, y se ha dedicado a la escritura poética desde su infancia. Licenciada en Derecho, ejerció la abogacía durante varios años, antes de incorporarse a la carrera administrativa como Técnico Superior de la Seguridad Social.

Desde hace más de cuatro décadas mantiene una activa colaboración cultural con el Ateneo de Madrid. Ha impartido conferencias, organizado tertulias e intervenido en recitales poéticos en diversos foros, caracterizados por una dinámica interacción con el público.

Hasta el momento ha publicado “Del Genio a la Imaginación”, “Poesía, Cuentos y otras andanzas” y “La sombra del almendro”.

Horario

Durante el verano el horario de apertura de la Biblioteca Pública es de lunes a viernes, de las 8.30 a 15.00 y los sábados, de 9.00 a 14.00 horas.