La Banda de Música de Zamora, en la élite internacional de las formaciones

La Banda de Música de Zamora ha puesto a Zamora en el mapa internacional. Los músicos, capitaneados por Manuel Alejandro López, han logrado el segundo puesto dentro de su categoría en el World Music Contest celebrado en Kerkrade, en los Países Bajos.

El colectivo se subió al escenario para tocar en penúltimo lugar, tras un sorteo celebrado meses atrás entre las doce bandas seleccionadas entre agrupaciones de todo el mundo. Los zamoranos no escucharon a sus rivales. “Llegamos la víspera a Colonia tras 26 horas de autobús y ya el domingo (día en que actuaron) a Kerkrade” relata el director de la agrupación.

Repertorio

El repertorio interpretado correspondió al pasodoble “Ayamonte” a modo de calentamiento, para luego enfrentarse a la pieza obligada “Epiphany', del compositor holandés Henk Badings y a la pieza “La corrida de toros”, una creación “muy española, aunque su autor sea el suizo Mario Bürki”, precisa Manuel Alejando López.

El responsable de la Banda de Música de Zamora desde hace casi trece años pone en valor la “extraordinaria” interpretación que efectuaron de esta obra, no en vano “hemos logrado una nota muy alta” con ella y el jurado le otorgó una mención específica de mejor interpretación libre.

La expedición zamorana. / Cedida

La Banda de Música de Zamora logró un total de 95,33 puntos sobre un total de cien y a mayores logró la mención por la obra libre. “Es una nota altísima porque la primera banda ha logrado 76 puntos”.

Entrega de premios

La entrega de los galardones fue un momento muy especial. “Nos dieron la mención de interpretación libre y empezaron a dar las puntuaciones. Cuando dieron la plata… fue una locura porque éramos o bien segundo o bien primeros” rememora el músico gallego desde la ciudad alemana de Bonn donde el lunes estaba la expedición zamorana integrada por 110 personas, entre padres y músicos.

Trabajo y esfuerzo

El director de la Banda de Música de Zamora tiene claro que los 95,33 puntos obtenidos “son fruto del trabajo de muchos años de muchas personas, sobre todo, los dos últimos cuando teníamos claro que íbamos a participar”, agrega. Además, en los últimos meses los 76 músicos que han tocado han redoblado su esfuerzo con hasta dos ensayos diarios en junio y julio.

El director de la Banda de Música de Zamora, Manuel Alejandro López, con los reconocimientos obtenidos. / Cedida

Manuel Alejadro López comenta que el certamen de Kerkrade “es el mundial de las bandas. Son seleccionadas las mejores del mundo cada cuatro años y que te elijan es una pasada y tocar como lo hemos hecho.... ha sido espectacular" para agregar que "nos hemos quedado a nada de ser los primeros”.

Respecto a la posibilidad de intentar repetir de cara a la próxima edición para quitarse esa espinita, el músico rehúsa pronunciarse. “Por el momento tenemos que asimilar lo logrado, llegar a España y descansar, y en septiembre ya volveremos otra vez a la actividad habitual” enumera Manuel Alejandro López, quien desde hace varios años anhelaba que el colectivo amateur intentar participar en este festival, un deseo que la pandemia hizo que tardara más años de lo deseado en intentarse pero, como dice el refranero “nunca es tarde si la dicha es buena”.