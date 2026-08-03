Fin de la alerta por altas temperaturas en Castilla y León: los grados que te esperan en Zamora esta semana

Fin de la alerta por altas temperaturas declarada desde el martes 28 de julio en Castilla y León. Los grados se rebajan en los mercurios de toda la comunidad autónoma y Zamora no es la excepción, con una nueva semana que aguarda temperaturas más suaves, sobre todo, a primera y última hora del día.

Aunque las máximas seguirán instaladas de 30 grados para arriba, la buena noticia está en las mínimas: según la previsión la Agencia Estatal de Meteorología, Zamora capital se moverá estos días entre los 15 y los 16 grados de mínima, una cifra que permitirá ventilar la casa a primera hora y dormir con alivio. Después de noches más pesadas casi tropicales, ese descenso nocturno será casi tan importante como la bajada de las máximas.

Este lunes 3 de agosto dejará una mínima de 16 grados y una máxima de 32. La mañana se presenta soleada, con unos 28 grados entre las 6.00 y las 12.00 horas, y la tarde se mantendrá también en torno a los 28, con una pequeña probabilidad de precipitación del 5%. Por la noche, el termómetro bajará hasta los 20 grados, con ambiente más soportable.

El martes y el miércoles

El martes será uno de los días más suaves de la semana, con 15 grados de mínima y 31 de máxima. No se esperan lluvias y el cielo se mantendrá estable, con sol y algunas nubes en la primera mitad del día. Será una jornada calurosa, pero sin valores extremos.

A partir del miércoles, el calor volverá a ganar algo de terreno. La máxima subirá hasta los 33 grados, con una mínima de 15.

El jueves repetirá prácticamente el mismo patrón, con 16 grados de mínima y 33 de máxima, y el viernes continuará en la misma línea, con 15 de mínima y 33 de máxima.

El tiempo en Zamora durante estos días. / Aemet

Fin de semana

El sábado no traerá grandes cambios: la previsión marca 16 grados de mínima y 33 de máxima, aunque aparece una probabilidad de precipitación del 20%. No es, por ahora, un cambio claro de tiempo, pero sí una pequeña puerta abierta a algo más de inestabilidad al final de la semana.

La lectura práctica es sencilla: Zamora tendrá unos días más llevaderos, sobre todo por las noches, pero no conviene confiarse durante las horas centrales. Las máximas seguirán rondando los 31, 32 y 33 grados, por lo que el calor continuará presente en calles, plazas y viviendas.

La mejor estrategia será aprovechar las primeras horas del día para ventilar, hacer recados o practicar actividad física, y reservar la tarde para planes con sombra, agua y menos esfuerzo. Agosto afloja un poco, pero no se retira.