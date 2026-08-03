Los abogados que cotizan ya como autónomos piden la antigüedad de la mutua

Tras tres años de lucha y de negociación, el acuerdo para que abogadas y abogados de Zamora puedan pasar a la Seguridad Social, adherirse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), para jubilarse sin perder el dinero que han ido pagando en la Mutualidad de la Abogacía, una fórmula que se ha denominado "pasarela" que, por el momento, beneficia a los colegiados antes del año 1995 y a los mayores de 52 años que no hayan conjugado los dos sistemas de cotización, ha explicado el portavoz del Movimiento J2 en la provincia, Patricio Cuadra Blanco.

La batalla se libra ahora para conseguir que quienes dejaron la mutualidad para cotizar solo en la Seguridad Social puedan lograr que esa antigüedad que tenían se les reconozca en el sistema de autónomos estatal. Muchos de los profesionales de la Abogacía decidieron pasarse al RETA en los últimos años ante la escasa pensión que cobrarían de continuar cotizando en la mutua, en torno a los 400 euros, con la consiguiente obligación de alargar el ejercicio profesional hasta los 70 años para garantizar unos ingresos y ahorros que les pudieran ofrecer una calidad y nivel de vida mínimamente holgados.

Esta revolución pretende descartar la pérdida de ese dinero cotizado como mutualista por quienes están ese supuesto que no ha entrado en este primer acuerdo, expone el abogado zamorano, que no considera una utopía poder llegar a un punto en común para que los compañeros y compañeras que están solo en la Seguridad Social rescaten ese dinero aportado en su día a la Mutua de la Abogacía y les cotice en el RETA, "hace tres años nos decían que era imposible lograr la "pasarela", que éramos unos temerarios y, al final, se ha podido".

El acuerdo alcanzado debe plasmarse en un reglamento en el que determinar las condiciones de este trasvase del sistema de previsión social privado al régimen de trabajadores autónomos, de modo que "se computa año a año lo cotizado en la mutua para proceder a pasar esas cantidades de dinero al RETA", es decir, se reconoce lo pagado durante aquel tiempo como ingresado en las arcas estatales.

Cuadra Blanco se ha mostrado muy satisfecho con los resultados de esta ardua lucha que levantó mucha polémica y que en el ámbito profesional de la Abogacía tuvo sus detractores. Los partidarios de perseguir este objetivo han sido especialmente críticos con que no hubiera la suficiente transparencia sobre el uso dado a los ingresos de los mutualistas, según han denunciado, y el emporio creado entorno a la Mutualidad de la Abogacía, el escaso control sobre esa gestión.

El Colegio de Abogados de Zamora fue el primero del territorio nacional en acordar el 2 de junio de 2006 en reunión extraordinaria de la asamblea solicitar al Gobierno central la integración de todos los mutualistas en el RETA con reconocimiento de su antigüedad por parte de la Seguridad Social para evitar perjuicios económicos en su cotización a profesionales que llevaban años adscritos a la Mutualidad de la Abogacía de España.

El acuerdo fue votado favorablemente por unanimidad de la asamblea convocada para debatir este único punto del orden del día y solventar la que venía siendo un problema para el colectivo desde que en 1995, a partir de que la Ley obligara a la mutua a capitalizar todas las prestaciones, lo que repercutió en una disminución de las coberturas.