Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO | Última hora del incendio de Fermoselle (Zamora)Incendio de Fermoselle: así es el operativoEntrevista a Enrique Oliveira, presidente de la Cámara de Comercio de ZamoraNace La Opinión de SanabriaEditorial Zamora: Sanabria, más cerca que nunca
instagramlinkedin

Los abogados que cotizan ya como autónomos piden la antigüedad de la mutua

El colectivo ha quedado fuera del acuerdo de la «pasarela» a la Seguridad Social que beneficia a colegiados y colegiadas antes de 1995 y mayores de 52 años que no hayan estado en sistema privado y público

Una concentración de protesta de abogados del turno de oficio de Zamora

Una concentración de protesta de abogados del turno de oficio de Zamora / L.O.Z. (Archivo)

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Susana Arizaga

Tras tres años de lucha y de negociación, el acuerdo para que abogadas y abogados de Zamora puedan pasar a la Seguridad Social, adherirse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), para jubilarse sin perder el dinero que han ido pagando en la Mutualidad de la Abogacía, una fórmula que se ha denominado "pasarela" que, por el momento, beneficia a los colegiados antes del año 1995 y a los mayores de 52 años que no hayan conjugado los dos sistemas de cotización, ha explicado el portavoz del Movimiento J2 en la provinciaPatricio Cuadra Blanco.

La batalla se libra ahora para conseguir que quienes dejaron la mutualidad para cotizar solo en la Seguridad Social puedan lograr que esa antigüedad que tenían se les reconozca en el sistema de autónomos estatal. Muchos de los profesionales de la Abogacía decidieron pasarse al RETA en los últimos años ante la escasa pensión que cobrarían de continuar cotizando en la mutua, en torno a los 400 euros, con la consiguiente obligación de alargar el ejercicio profesional hasta los 70 años para garantizar unos ingresos y ahorros que les pudieran ofrecer una calidad y nivel de vida mínimamente holgados.

Esta revolución pretende descartar la pérdida de ese dinero cotizado como mutualista por quienes están ese supuesto que no ha entrado en este primer acuerdo, expone el abogado zamorano, que no considera una utopía poder llegar a un punto en común para que los compañeros y compañeras que están solo en la Seguridad Social rescaten ese dinero aportado en su día a la Mutua de la Abogacía y les cotice en el RETA, "hace tres años nos decían que era imposible lograr la "pasarela", que éramos unos temerarios y, al final, se ha podido".

El acuerdo alcanzado debe plasmarse en un reglamento en el que determinar las condiciones de este trasvase del sistema de previsión social privado al régimen de trabajadores autónomos, de modo que "se computa año a año lo cotizado en la mutua para proceder a pasar esas cantidades de dinero al RETA", es decir, se reconoce lo pagado durante aquel tiempo como ingresado en las arcas estatales.

Cuadra Blanco se ha mostrado muy satisfecho con los resultados de esta ardua lucha que levantó mucha polémica y que en el ámbito profesional de la Abogacía tuvo sus detractores. Los partidarios de perseguir este objetivo han sido especialmente críticos con que no hubiera la suficiente transparencia sobre el uso dado a los ingresos de los mutualistas, según han denunciado, y el emporio creado entorno a la Mutualidad de la Abogacía, el escaso control sobre esa gestión.

El Colegio de Abogados de Zamora fue el primero del territorio nacional en acordar el 2 de junio de 2006 en reunión extraordinaria de la asamblea solicitar al Gobierno central la integración de todos los mutualistas en el RETA con reconocimiento de su antigüedad por parte de la Seguridad Social para evitar perjuicios económicos en su cotización a profesionales que llevaban años adscritos a la Mutualidad de la Abogacía de España.

Noticias relacionadas y más

El acuerdo fue votado favorablemente por unanimidad de la asamblea convocada para debatir este único punto del orden del día y solventar la que venía siendo un problema para el colectivo desde que en 1995, a partir de que la Ley obligara a la mutua a capitalizar todas las prestaciones, lo que repercutió en una disminución de las coberturas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía pide tres años de cárcel a un empresario zamorano por defraudar tres millones al Ministerio de Industria
  2. ¿Reto viral o estupidez? Cinco cierres en las piscinas municipales de Zamora por defecar en el agua
  3. El Ayuntamiento de Zamora ofreció sin éxito bomberos y voluntarios de Protección Civil para el incendio de Fermoselle
  4. Susto en Zamora: dos incendios en apenas dos horas en la carretera de Almaraz
  5. Ingresa en Topas el joven que cometió robos en Carbajales de Alba y alteraba la convivencia
  6. Cristo Rey con un carril menos o la remodelación de aparcamientos en los Nuevos Ministerios: los detalles de la renovación de aceras en Candelaria y Los Bloques
  7. Las calles de San Torcuato, 'Los Lobos' y su entorno, en Zamora capital, dos noches a oscuras
  8. Demetrio Madrid celebra sus 90 años junto a su familia en la capital zamorana

Detenido un menor junto al convento vandalizado de Las Juanas

La carrera de los estudiantes por encontrar alojamiento en Zamora

Un traje con electrodos de 6.500 euros para la pequeña Yaiza y los 100.000 pasos de un diabético que lo harán posible en Zamora

Un traje con electrodos de 6.500 euros para la pequeña Yaiza y los 100.000 pasos de un diabético que lo harán posible en Zamora

El fraude, causa de la mayoría de las reclamaciones ante el Banco de España

Los abogados que cotizan ya como autónomos piden la antigüedad de la mutua

Los abogados que cotizan ya como autónomos piden la antigüedad de la mutua

Eclipses: de presagios del fin del mundo a objeto de estudio científico en Zamora

Eclipses: de presagios del fin del mundo a objeto de estudio científico en Zamora

Una zarzuela solidaria para recordar las raíces zamoranas de Argentina

Una zarzuela solidaria para recordar las raíces zamoranas de Argentina

Denuncian el persistente deterioro de los parkings del centro de Zamora: "Las tarifas son bastante elevadas para las condiciones en las que están"

Tracking Pixel Contents