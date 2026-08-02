Los músicos de Zamora se llevan la plata en el concurso mundial de bandas

Incluso antes de llegar a Kerkrade sonaba el nombre de Zamora entre las grandes favoritas del World Music Contest, pero en su llegada a los Países Bajos superaron las expectativas que los zamoranos pusieron sobre ellos.

El grupo, dirigido por Manuel Alejandro, llegó al segundo puesto tras enfrentarse a doce naciones y conseguir también el galardón a la mejor interpretación por la obra Corrida de Toros.

La Banda de Música de Zamora impresiona al mundo entero en Kerkade / Cedida

La formación, fundada en el año 1874, supone una magnífica representación de los valores, la cultura y la pasión de Zamora que hoy lucen lejos de nuestras fronteras en un concurso que pone en valor el potencial de nuestros músicos.

Premios para la banda

No es la primera vez que la banda muestra su increíble talento a ojos del mundo. Ocasiones como el certamen Villa de Olivares son la prueba.