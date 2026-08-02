Enrique Oliveira, presidente de la Cámara de Comercio de Zamora: "Aquí se viene a sumar entre todos para ayudar al empresariado, no a imponer"

Enrique Oliveira afronta un nuevo mandato al frente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora con el compromiso de recuperar la unidad tras unas elecciones marcadas por la división. Para ello, apuesta por una institución "integradora", tendiendo la mano a Caja Rural para recomponer las relaciones, además de situar entre sus prioridades la innovación, la internacionalización y la captación de talento, al tiempo que reclama mejores infraestructuras y mayor coordinación institucional para afrontar los grandes retos de la provincia.

Ha sido reelegido presidente, pero seis de los 18 vocales votaron en contra. ¿Le preocupa empezar este mandato con esa fractura?

La distribución del pleno es la consecuencia de la existencia de otra candidatura que obtuvo esa representación en el proceso electoral. En mis palabras en el día de la constitución del pleno ya dije que, una vez pasadas las elecciones, aquí se viene a sumar entre todos, no a imponer y esa es mi idea que, a partir de ese instante, todos estemos unidos para ayudar al sector empresarial de la provincia. Es lo que necesita el empresariado de Zamora. El resultado de estas elecciones refleja la sensatez y cordura de todos los que han participado en este proceso electoral.

¿Qué autocrítica hace del proceso electoral y de cómo se ha desarrollado?

Tengo la conciencia tranquila pues, desde el primer momento que conocí la existencia de otra candidatura, intenté limar cualquier tipo de enfrentamiento e integrar la principal demanda que trasmitían desde la otra candidatura acerca de la presencia de Caja Rural en el pleno de la Cámara, pero los contactos llevados a cabo con sus máximos dirigentes no fueron bien recibidos y respeto su decisión.

La Junta admitió a trámite el recurso contra las elecciones, si finalmente la resolución cuestionara el proceso, ¿aceptaría repetir las elecciones?

Hasta donde tengo conocimiento, y según las propias declaraciones de la viceconsejera de Dinamización Industrial y Laboral, la Dirección General de Comercio solicitó que la Junta Electoral estudiara el fondo del asunto respecto a la apelación presentada en su día, la cual había sido inadmitida por falta de objeto de recurso. La Junta Electoral así lo hizo con anterioridad a la constitución del pleno. El resto de las decisiones quedará en manos de la autoridad competente.

¿Le preocupa que el asunto termine judicializándose?

En España todos tenemos derecho a la tutela judicial efectiva para defender nuestros derechos, pero el pleno de la Cámara lo que tiene que hacer es seguir trabajando para que las empresas de Zamora sean más competitivas, puedan acceder a más mercados y mejorar la cualificación de su activo más importante que son sus trabajadores.

No somos una asociación ni un club privado. Somos una corporación de derecho público

Usted ha dicho que quiere una Cámara "integradora", ¿qué significa eso en la práctica?

Los dieciocho vocales que conformamos el pleno de la Cámara estamos aquí para contribuir, de forma totalmente altruista y desde nuestra experiencia y compromiso, al desarrollo de las empresas, la representación de los intereses generales y el cumplimiento de las funciones públicas que nos establece la Ley de Cámaras y ahí, creo que todos tenemos algo que aportar y ayudar. Ese va a ser mi cometido: la participación de todos en los distintos organismos en los que tenemos representación, aunque sea el comité ejecutivo el que esté más en el día a día. Esa será mi propuesta. No somos una asociación, ni un club privado. Somos una corporación de derecho público, tutelada por la Junta de Castilla y León, sometida a la Ley de Transparencia como se puede constatar en nuestra página web donde está publicada toda nuestra actividad y la información contable y auditorias correspondientes. Pocas entidades tienen esa transparencia desde hace años.

El director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, ha dicho que las relaciones con la Cámara "están rotas desde hace cuatro años". ¿Hay alguna posibilidad de recuperar la buena sintonía entre ambas instituciones?

Como todo el mundo sabe las relaciones institucionales con la caja sufrieron un deterioro a raíz del abandono del proyecto de Zamora 10. Quiero recordar que fue un proyecto que surgió en un Comité Ejecutivo de la Cámara presidido por mi antecesor, Manuel Vidal, en el que la Cámara y la Caja Rural entendían que era importante afrontar conjuntamente los retos y necesidades de Zamora haciendo un frente común desde el ámbito empresarial. Luego se incorporaron la CEOE, Azeco y Azehos. La sintonía era total, fuimos a otros territorios a ver cómo habían actuado allí y pusimos en marcha distintos grupos de trabajo que se materializaron en la creación de Zamora 10 y sus diez proyectos estratégicos. Con el paso del tiempo empezamos a tener fricciones con las distintas instituciones con las que manteníamos reuniones periódicas y la Cámara llegó un momento en el que estaba muy incómoda con esa estrategia de enfrentamiento y de querer imponer siempre un criterio frente al resto de miembros de Zamora 10. La Cámara no es una entidad privada y siempre se ha caracterizado por el consenso y la colaboración con todas las administraciones porque así nos lo exige la ley. Cuando estás en un proyecto con más gente tienes que respetar las opiniones de los demás y no imponer siempre tu postura y si no estábamos cómodos pues lo mejor era salirse y continuar cada uno su camino.

¿Qué pasó después?

A partir de ahí yo siempre he ofrecido a los responsables de Caja Rural continuar en los órganos de gobierno de la Cámara de una manera o de otra, pero mi ofrecimiento nunca fue aceptado ni hace cuatro años ni ahora. Como ya dije el día de presentación de mi candidatura, en los premios de la Cámara, el día de la constitución del pleno y lo vuelvo a decir ahora, estoy dispuesto a proponer al pleno la forma de integrar a la Caja Rural con una participación activa en nuestra institución e ir de la mano con ellos en todos los proyectos estratégicos que creamos importantes para nuestra provincia. No son solo palabras, lo digo de verdad, porque entiendo que esta situación no es buena para nadie y tanto la Cámara como la Caja Rural están por encima de las personas que ahora representamos a estas instituciones. Más no puedo decir.

Enrique Oliveira, presidente de la Cámara de Comercio de Zamora. / Victor Garrido / LZA

Caja Rural ha hablado de comportamientos que "no han sido de buena vecindad" y que incluso han llegado a ser "financieramente amorales", ¿tiene algo que decir ante esas declaraciones?

En absoluto, quien haya hecho esas declaraciones será quien deba aclarar a que se refiere. Lo que sí puedo asegurar es que esta Cámara siempre ha actuado con estricto cumplimiento de la normativa que nos regula y toda nuestra actividad está supervisada y tutelada por la Junta de Castilla y León. Nuestra prioridad constante ha sido defender los intereses de la institución y, por ende, los de todos los empresarios de Zamora a quienes representamos por ley.

¿Este enfrentamiento con la entidad financiera puede perjudicar al tejido empresarial zamorano?

La labor que hace la Caja Rural con las empresas de Zamora es extraordinaria y nadie la cuestiona, es la esencia de su actividad como entidad financiera comprometida con la provincia y los datos objetivos la avalan. Imagino que seguirá siendo así.

Cuando estás en un proyecto con más gente tienes que respetar las opiniones de los demás

¿Cuál es su principal prioridad en este nuevo mandato?

Las empresas nos enfrentamos a retos muy importantes en los próximos años. Va a haber cambios paradigmáticos en la forma de entender el mundo con la irrupción de la inteligencia artificial, el cambio climático, los recursos naturales y una nueva situación geopolítica que afecta a todas las empresas. La Cámara acompañará a las empresas zamoranas en este camino ayudándolas en esta adaptación y yendo de la mano con las administraciones públicas estatales, autonómicas y locales para que las medidas que se adopten en todos estos campos lleguen a nuestras empresas y se gestionen de la manera más eficiente.

Ha anunciado que se centrará en fomentar la internacionalización de las empresas, la formación, el emprendimiento, la sostenibilidad y la digitalización ¿a través de qué acciones se plantean conseguirlo?

El equipo de profesionales que tiene la Cámara lleva trabajando desde hace años en estas áreas con rigor y efectividad, como puede constatarse en los impactos de las actuaciones y programas que la Cámara desarrolla cada año. Queremos que las empresas de menor dimensión puedan acceder a los mercados internacionales mediante las actividades de promoción comercial y las misiones comerciales que organizamos. Hoy en día saber diversificar y poder vender en otros mercados ayuda a reducir la dependencia de la demanda interna en épocas de crisis. Además, tenemos mucha ilusión en el espacio Zamora FutureLab que estamos poniendo en marcha con la USAL y gracias a la financiación de la Consejería de Industria al que ya están acudiendo empresas para realizar proyectos y en el último trimestre del año estará a pleno rendimiento. Nadie había conseguido ayudar a las empresas de nuestra provincia en sus procesos de innovación en todos los sectores con equipamiento y tecnología de primer nivel y lo tenemos en Zamora gracias a la Cámara. Continuaremos con la extraordinaria labor que hace la Ventanilla Única Empresarial ayudando anualmente a más de 100 emprendedores a crear sus empresas y con los programas formativos que desarrollamos con el Icecyl. Seguiremos colaborando con la Junta de Castilla y León, la Diputación, el Ayuntamiento y otras instituciones públicas para la ejecución de programas que ayuden a mejorar la competitividad de nuestras empresas y presentando candidaturas a fondos europeos, especialmente de carácter transfronterizo.

¿Cuáles son las principales necesidades de las empresas zamoranas?

Actualmente las empresas se centran en la eficiencia operativa, la adaptación tecnológica y la gestión del talento. Queremos vender más al menor coste y para ello necesitamos innovar para optimizar los procesos y disponer de herramientas tecnológicas para adaptarnos rápidamente a los cambios. Como hemos comentado muchas veces, esto es difícil de conseguir sin atraer y retener talento a nuestras organizaciones, capacitando a nuestros empleados en habilidades técnicas, pero también en las emocionales. El éxito depende de las personas y en Zamora contamos con grandes profesionales en prácticamente todos los sectores. Por eso, debemos lograr que los jóvenes que finalizan sus estudios de Formación Profesional o sus grados universitarios vean en las empresas zamoranas una alternativa clara para desarrollar su carrera. Emigrar a grandes urbes puede ofrecer más volumen de empresas, pero no la cercanía ni las oportunidades de proyección que ofrece su propia tierra.

Queremos que las empresas de menor dimensión puedan acceder a los mercados internacionales

¿La falta de infraestructuras sigue siendo el principal freno para la economía zamorana o hay otros problemas más urgentes?

Creo que la única infraestructura determinante pendiente es la continuación de la autovía A11 hasta la frontera de Portugal. Es increíble que en el año 2026 estemos todavía como estamos, con la siniestralidad que tiene ese tramo y las oportunidades que daría para el tráfico del corredor Oporto-Helsinki. Y, por otro lado, que las que tenemos, se mantengan adecuadamente y funcionen como demanda la población. No es de recibo lo que ocurre con el AVE, necesitamos un tren madrugador como el que existía antes de la pandemia y certeza en las frecuencias. Si queremos atraer talento y que en algunos sectores se pueda vivir en Zamora y trabajar o estudiar en Madrid, necesitamos esa conexión puntual y predecible, sin incertidumbres. Valladolid tiene 38 frecuencias diarias en cada sentido y seis llegan antes de las 8.30 a Madrid, nosotros pedimos una y que el resto funcionen.

¿Qué sectores tienen mayor potencial de crecimiento en la provincia?

El sector agroalimentario vinculado al sector primario tiene todavía potencial de crecimiento, sobre todo en la creación de valor de añadido a través de la transformación de productos y su comercialización en los mercados exteriores. Además, también podemos profundizar y dinamizar la actividad con servicios vinculados a estos sectores como el enoturismo o el quesoturismo, enseñando lo que hacemos aquí y mostrando cuál es el origen de lo que producimos. También Zamora reúne buenas condiciones para potenciar el sector de las energías renovables y todos los servicios que se generan a su alrededor, pero de una manera ordenada, con planificación y estrategia definida, planes industriales y la participación de todos los agentes afectados. También creo que Zamora tiene un potencial con recorrido en actividades de servicios relacionados con la digitalización y servicios avanzados para la transformación digital de las empresas que se pueden prestar desde cualquier lugar del mundo y tenemos la infraestructura y los medios para atraer a esas empresas.

Tenemos que aunar esfuerzos para ayudar a todos los afectados por los incendios

¿Qué objetivos concretos quiere haber cumplido dentro de cuatro años?

Consolidar y potenciar el centro de innovación Zamora FutureLab y potenciar la colaboración en proyectos con la Escuela Internacional de Industrias Lácteas, la Fundación Rei Afonso Henriques, la Casa de Zamora en Madrid o la Junta pro Semana Santa, entre otros.

Para terminar, los incendios han vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad del medio rural zamorano ¿qué mensaje le gustaría trasladar a los vecinos y a las empresas afectadas?

Me gustaría manifestar mi solidaridad con todos los afectados por los incendios de Fermoselle y toda la comarca de Sayago. Tenemos que aunar los esfuerzos para ayudar a todos los afectados y pedir una vez más la colaboración y coordinación institucional, ya no solo para afrontar el devastador incendio, sino para establecer y planificar las medidas preventivas que la ciudadanía está demandando para que cuando se produzcan estos hechos al menos las consecuencias para los espacios naturales y las propiedades de los vecinos se vean reducidas al máximo.