Este es el día en el que los termómetros de Zamora capital estarán por debajo de los 30 grados

Zamora capital encara todavía varios días de calor, pero la previsión deja ya una fecha marcada para quienes esperan un respiro térmico. Según los datos de la Aemet, habrá que esperar hasta el sábado 8 de agosto para ver una máxima por debajo de los 30 grados.

La semana comienza con ambiente plenamente veraniego. Este domingo la capital alcanzará los 35 grados, con una tarde de mucho calor y una noche que se quedará en torno a los 24 grados. El lunes llegará una bajada más clara, con 31 grados de máxima y 18 de mínima, aunque todavía sin abandonar el calor propio de agosto.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

El martes repetirá prácticamente el mismo patrón, con 31 grados, cielos despejados y ausencia total de lluvia. El miércoles volverá a subir el termómetro hasta los 34 grados, por lo que el alivio será solo relativo y habrá que seguir pendientes de las horas centrales del día.

Mínimas bajas de no más de 14 grados

El jueves la máxima bajará a 32 grados y el viernes se quedará justo en la frontera de los 30 grados, con una mínima de 14. Será una jornada ya bastante más llevadera, aunque todavía sin cruzar esa barrera psicológica.

El cambio más evidente llegará el sábado 8, cuando la previsión sitúa la máxima en 28 grados y la mínima en 13. Será, por tanto, el primer día de la serie en el que Zamora capital bajará claramente de los 30 grados, con un ambiente más suave y una pequeña probabilidad de precipitación del 20%.

La previsión apunta así a una semana estable, seca y con mucho sol, pero con tendencia a suavizarse al final. Después de varios días entre los 31 y los 35 grados, el sábado puede convertirse en la primera jornada realmente respirable de agosto en Zamora capital.