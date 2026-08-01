Los siete lugares idóneos para ver el eclipse solar sin salir de Zamora capital

Zamora se prepara para mirar al cielo en uno de los momentos más esperados de los próximos años: el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. Pero para disfrutarlo bien no bastará con salir a la calle y levantar la vista. En la capital habrá que elegir con cuidado el lugar de observación, porque el Sol estará bajo sobre el horizonte y orientado hacia el poniente, por lo que cualquier edificio, árbol, ladera o sombra puede estropear el instante clave.

El mapa elaborado dentro de la guía “De Zamora al cielo” señala varios puntos recomendados de la ciudad para contemplar el fenómeno sin obstáculos. Son lugares pensados precisamente por su orientación y por ofrecer una mejor visibilidad hacia el oeste, algo fundamental para no perderse el momento más espectacular del eclipse.

Entre las ubicaciones destacadas aparece la avenida Cardenal Cisneros , uno de los puntos señalados para quienes busquen un espacio abierto y con buena orientación.

, uno de los puntos señalados para quienes busquen un espacio abierto y con buena orientación. También figura La Lobata , una zona elevada y despejada que puede convertirse en uno de los enclaves más interesantes para seguir el eclipse con amplitud de horizonte.

, una zona elevada y despejada que puede convertirse en uno de los enclaves más interesantes para seguir el eclipse con amplitud de horizonte. Otro de los lugares marcados es la avenida de la Frontera , situada en una zona abierta de la ciudad y con buenas condiciones para mirar hacia el poniente.

, situada en una zona abierta de la ciudad y con buenas condiciones para mirar hacia el poniente. A ella se suma la Parada del Molino , otro punto recomendado para quienes quieran evitar las sombras y buscar una visión más limpia del cielo.

, otro punto recomendado para quienes quieran evitar las sombras y buscar una visión más limpia del cielo. El entorno del casco histórico también tendrá sus espacios privilegiados.

El Paseo de las Vistillas aparece entre los puntos seleccionados, una elección lógica por su carácter de mirador natural sobre el Duero y por la amplitud visual que ofrece.

aparece entre los puntos seleccionados, una elección lógica por su carácter de mirador natural sobre el Duero y por la amplitud visual que ofrece. También se incluye la Plaza de la Catedral , un enclave especialmente simbólico, donde patrimonio y astronomía podrían unirse en una imagen difícil de olvidar.

, un enclave especialmente simbólico, donde patrimonio y astronomía podrían unirse en una imagen difícil de olvidar. El último punto señalado es el Parque del Castillo, otro de los grandes miradores de Zamora. Su ubicación elevada y abierta lo convierte en una opción muy atractiva para quienes quieran vivir el eclipse en un entorno monumental, junto a la Catedral, las murallas y el paisaje del Duero.

Puntos recomendados en Zamora CAPITAL Avenida Cardenal Cisneros: Coordenadas: 41.519106, -5.761271 La Lobata: Coordenadas: 41.511424, -5.754281 Avenida de la Frontera: Coordenadas: 41.510062, -5.766845 Parada del Molino: Coordenadas: 41.508977, -5.753664 Paseo de las Vistillas: Coordenadas: 41.508335, -5.754909 Plaza de la Catedral: Coordenadas: 41.499936, -5.756117 Parque del Castillo: Coordenadas: 41.500416, -5.755185

La provincia

Sin embargo, si quieres salir de los límites de la capital y darte un garbeo por la provincia, la web turismodeestrellas.com lanza 10 enclaves perfectos para observar el cielo en los alrededores de Zamora. Esta es la lista:

1. Lago de Sanabria. 2. Sierra de la Culebra 3. Lagunas de Villafáfila 4. Fermoselle y los Arribes del Duero 5. Benavente 6. Tábara 7. Puebla de Sanabria 8. Toro 9. Alcañices 10. Camarzana de Tera

Claves

La clave para ver bien el eclipse en Zamora capital será buscar un lugar despejado hacia el oeste, llegar con tiempo y evitar zonas encajonadas entre edificios o árboles. En un fenómeno tan breve, unos metros pueden marcar la diferencia entre verlo completo o quedarse con el Sol oculto detrás de un obstáculo.

El eclipse durará poco, pero si el cielo acompaña y el lugar es el adecuado, será uno de esos momentos que la ciudad recordará durante años

Si te apasiona contemplar el firmamento y buscas una lista de lugares donde observar el cielo por la noche, la apuesta segura pasa por Zamora, un destino privilegiado para el astroturismo gracias a su baja contaminación lumínica y sus amplios espacios naturales.