Pinilla homenajea a su comercio local durante sus fiestas

Puestos de comercios del barrio y de artesanos locales copan este primero de agosto la calle Morales de Pinilla. El objetivo es sacar pecho de los establecimientos de proximidad ensalzando su valor. La iniciativa forma parte de la estrategia de la Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora para fortalecer el pequeño comercio.

Jornada que se enmarca en las fiestas de Pinilla y en la que están previstas actividades para todas las edades. Desde hinchables para los más pequeños en el descampado hasta conciertos a cargo de artistas zamoranos. Tras la pausa para disfrutar de una comida comunitaria a base de arroz a la zamorana, la tarde seguirá con animación infantil, juegos de agua, retos de TikTok y pintacaras. Las actividades programadas llegarán a su fin con el concierto del grupo Margen izquierda, formado por jóvenes del barrio.

Zona que, tal y como valora el presidente de la Asociación de Vecinos El Puentico, Miguel Ángel Cepeda, tiene un gran potencial para crecer. "Hay mucha gente joven y mucha vida. Creo que es un buen barrio para que la gente se anime a abrir nuevos negocios", señala.

Objetivo que también persigue el consistorio con estas jornadas que ya se han realizado en la calle El Riego y Tres Cruces. "Queremos recordar a los ciudadanos la calidad del comercio que tenemos al lado de casa, atendido por nuestros propios vecinos, que mantiene vivas nuestras calles y paisajes urbanos", explica David Gago, responsable municipal de Promoción Económica.

Experiencias que tendrán su réplica en otros espacios comerciales de la ciudad de Zamora. En concreto, con una nueva jornada en otoño y en otro barrio también ha expresado su interés en sumarse a estas iniciativas durante sus fiestas patronales. "Estamos a disposición de cualquier asociación o grupo de comerciantes que quiera organizar una actividad de estas características", añade Gago.