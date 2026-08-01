¿Ha pasado lo peor de la ola de calor en Zamora? Atentos a estos días

Zamora parece dejar atrás los días más duros de calor extremo, aunque conviene no guardar todavía el abanico. Según la previsión de la Aemet, la capital mantendrá un tiempo plenamente veraniego durante los próximos días, pero las temperaturas se moverán en valores algo más contenidos que los registrados en los momentos más intensos de la ola de calor.

Este sábado 1 de agosto todavía será una jornada calurosa, con una máxima prevista de 35 grados y una mínima de 17. El termómetro subirá con fuerza desde la mañana, con 31 grados entre las 6.00 y las 12.00 horas, y alcanzará los 35 grados en las horas centrales del día. Por la noche, el ambiente bajará hasta los 24 grados, sin previsión de lluvia.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

El domingo seguirá el calor, pero con una ligera bajada: 18 grados de mínima y 34 de máxima. La jornada será estable, soleada y seca, con temperaturas de 32 grados por la mañana, 33 durante la tarde y 24 por la noche. No habrá apenas cambios en el cielo ni probabilidad de precipitación.

Un respiro

El alivio más claro llegará el lunes y el martes, cuando las máximas bajarán hasta los 31 grados. Seguirá haciendo calor, pero ya lejos de los valores más sofocantes. Las mínimas se mantendrán en torno a los 18 grados, por lo que las noches tampoco serán frías, aunque sí algo más llevaderas.

A partir del miércoles, el termómetro volverá a escalar poco a poco. La previsión marca 34 grados el miércoles, 35 el jueves y hasta 36 grados el viernes. Es decir, lo peor de la ola de calor puede haber pasado, pero el verano no se retira: simplemente afloja unos días antes de volver a apretar.

Lluvia

La lluvia tampoco parece que vaya a tener mucho protagonismo. La probabilidad de precipitación será prácticamente nula durante buena parte de la semana, con solo un 10% el lunes, un 5% en la segunda mitad de esa jornada y un 25% el viernes. En la práctica, el escenario sigue siendo de estabilidad, cielos despejados o poco nubosos y ambiente seco.

En resumidas cuentas... no te confíes. Si bien es cierto que Zamora tendrá un pequeño respiro térmico al comienzo de la semana, especialmente entre el lunes y el martes, seguirá instalada en el verano. Ya no se esperan, al menos en esta previsión, los valores más extremos de la ola de calor, aunque el regreso a los 35 o 36 grados de cara al final de la semana recuerda que agosto acaba de empezar y que el calor todavía tiene mucho recorrido.