Demetrio Madrid celebra sus 90 años junto a su familia en la capital zamorana

Demetrio Madrid López, el histórico militante del PSOE que fue el primer presidente de la Junta de Castilla y León en democracia, entre 1983 y 1986, ha soplado esta tarde las velas que festejan sus 90 años de edad, en una comida familiar rodeado de sus nietos y sus biznietas, arropado por esta larga saga que el político zamorano asentó en la capital del Duero junto a Cati, compañera de vida durante décadas.

Demetrio Madrid momentos antes de soplar las velas. / Cedida

El socialista atesora un largo recorrido que atraviesa épocas muy convulsas de la historia del país, de la guerra civil, dictadura del general Franco a la clandestinidad, la refundación del PSOE en Zamora y la transición a la democracia que le llevó a ocupar un sillón en las Cortes Constituyentes. Quien se jubilara como integrante del Consejo Consultivo de Castilla y León (2004-2011), fue procurador por la provincia de Zamora en las Cortes de Castilla y León entre 1983 y 1993; diputado nacional de su partido por Zamora en tres legislaturas (1977-1983 y de 1993 al año 2000) y senador (4004-2011).

Presidente de honor de las Juventudes Socialistas de Castilla y León, Demetrio Madrid, que fue presidente del PSOE de Castilla y León entre 1985 y 1988, ha ostentado diversos cargos de trascendía política para el territorio nacional y autonómico a lo largo de una dilatada treyectoria política, como en la reforma del Estatuto de Autonomía para Castilla y León en 1998.

Buen conversador y analista político

De carácter amable, buen conversador y un gran analista de la realidad política nacional, autonómica y provincial, Demetrio Madrid ha sido durante años colaborador de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, en cuyas páginas de opinión ha desplegado sus sesudas y densas reflexiones sobre los avatares de la actualidad en todas sus vertientes, pero con especial ahínco en la política y social. Destaca como defensor a ultranza de los valores democráticos y constitucionales, del Estado del Bien Estar y de los derechos de las personas más vulnerables, ha sabido evolucionar con las diferentes etapas que le ha tocado vivir y se ha implicado en reivindicaciones tan polémicas como las relativas a la igualdad de mujeres y hombres, especialmente crítico con el sistema patriarcal y defensor de la diversidad en todas sus facetas.