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Histórico socialista, primer presidente de la Junta

Demetrio Madrid celebra sus 90 años junto a su familia en la capital zamorana

El político zamorano ha tenido un papel decisivo en la llegada de la democracia y en estos 41 años de libertades

Demetrio Madrid saluda al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la fiesta de Villalar.

Demetrio Madrid saluda al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la fiesta de Villalar. / Claudia Alba / Europa Press

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Susana Arizaga

Zamora

Demetrio Madrid López, el histórico militante del PSOE que fue el primer presidente de la Junta de Castilla y León en democracia, entre 1983 y 1986, ha soplado esta tarde las velas que festejan sus 90 años de edad, en una comida familiar rodeado de sus nietos y sus biznietas, arropado por esta larga saga que el político zamorano asentó en la capital del Duero junto a Cati, compañera de vida durante décadas.

Demetrio Madrid momentos antes de soplar las velas.

Demetrio Madrid momentos antes de soplar las velas. / Cedida

El socialista atesora un largo recorrido que atraviesa épocas muy convulsas de la historia del país, de la guerra civil, dictadura del general Franco a la clandestinidad, la refundación del PSOE en Zamora y la transición a la democracia que le llevó a ocupar un sillón en las Cortes Constituyentes. Quien se jubilara como integrante del Consejo Consultivo de Castilla y León (2004-2011), fue procurador por la provincia de Zamora en las Cortes de Castilla y León entre 1983 y 1993; diputado nacional de su partido por Zamora en tres legislaturas (1977-1983 y de 1993 al año 2000) y senador (4004-2011).

Presidente de honor de las Juventudes Socialistas de Castilla y León, Demetrio Madrid, que fue presidente del PSOE de Castilla y León entre 1985 y 1988, ha ostentado diversos cargos de trascendía política para el territorio nacional y autonómico a lo largo de una dilatada treyectoria política, como en la reforma del Estatuto de Autonomía para Castilla y León en 1998.

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Buen conversador y analista político

De carácter amable, buen conversador y un gran analista de la realidad política nacional, autonómica y provincial, Demetrio Madrid ha sido durante años colaborador de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, en cuyas páginas de opinión ha desplegado sus sesudas y densas reflexiones sobre los avatares de la actualidad en todas sus vertientes, pero con especial ahínco en la política y social. Destaca como defensor a ultranza de los valores democráticos y constitucionales, del Estado del Bien Estar y de los derechos de las personas más vulnerables, ha sabido evolucionar con las diferentes etapas que le ha tocado vivir y se ha implicado en reivindicaciones tan polémicas como las relativas a la igualdad de mujeres y hombres, especialmente crítico con el sistema patriarcal y defensor de la diversidad en todas sus facetas.

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