Cuatro mujeres heridas en un accidente en la A-66 en Zamora

A las 15.48 horas se notificaba un accidente de tráfico en la Autovía A-66, Vía de la Plata, en el que un turismo se habría salido de la vía dejando heridas a cuatro mujeres, en principio con lesiones leves.

El incidente se ha producido en el kilómetro 201, dirección Madrid. Hasta el lugar se han desplazado medios de Tráfico de Zamora y el Sacyl, para atender a las víctimas y gestionar la situación en la zona.