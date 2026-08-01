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Cuatro mujeres heridas en un accidente en la A-66 en Zamora

Ambulancia de emergencias sanitarias.

Ambulancia de emergencias sanitarias. / JCYL

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O. C.

A las 15.48 horas se notificaba un accidente de tráfico en la Autovía A-66, Vía de la Plata, en el que un turismo se habría salido de la vía dejando heridas a cuatro mujeres, en principio con lesiones leves.

El incidente se ha producido en el kilómetro 201, dirección Madrid. Hasta el lugar se han desplazado medios de Tráfico de Zamora y el Sacyl, para atender a las víctimas y gestionar la situación en la zona.

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