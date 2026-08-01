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Las calles de San Torcuato, "Los Lobos" y su entorno, en Zamora capital, dos noches a oscuras

El vecindario insta a la reposición del alumbrado público interrumpido sin previo aviso, mientras los negocios de hostelería temen perder clientes

Calle de San Torcuato, en el centro de la capital zamorana.

Calle de San Torcuato, en el centro de la capital zamorana. / Manolo Sueiras

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Susana Arizaga

Zamora

La calle de San Torcuato, plaza de El Maestro, "Los Lobos", adyacentes llevan dos noches de oscuridad absoluta sin conocer la causa del apagón de las farolas que iluminan la zona al oscurecer.

La situación empieza a preocupar no solo al vecindario, por la sensación de inseguridad que causa caminar sin luz en las horas nocturnas, sino también a los negocios de hostelería porque se ven afectados al contar la mayoría con terrazas en las que el público se sienta a tomar unas tapas o a cenar prácticamente sin posibilidad de verse las caras.

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Las personas afectadas solicitan a la empresa o al Ayuntamiento de Zamora, a quien sea competente, que solvente este problema de alumbrado público antes de que vuelva a caer la noche y se presente una tercera madrugada en tinieblas.

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