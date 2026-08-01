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Balborraz da la bienvenida a agosto con su mercado artesano

Una nueva edición que ofrece a los consumidores piezas únicas y de proximidad elaboradas por creadores de Zamora

GALERÍA | Mercado artesano en Balborraz

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Mercado artesanos balborraz / José Luis Fernández / LZA

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Leticia Galende

Zamora

La calle de Balborraz ha vuelto a convertirse en punto de encuentro para la artesanía local con una nueva edición del mercado de artesanía, una iniciativa impulsada por Synergias con el apoyo del Ayuntamiento de Zamora.

El mercado nació para dar respuesta a una demanda de los artesanos de la ciudad, que reclamaban contar con una cita periódica en Zamora donde poder mostrar y comercializar sus creaciones. De este modo, el evento se ha consolidado como un escaparate para el talento local y una oportunidad para fortalecer el tejido artesanal de la provincia.

Durante la jornada, los visitantes han podido descubrir una amplia variedad de productos elaborados por pequeños productores y artesanos zamoranos, todos ellos con el sello de producto 100% zamorano. El mercado ofrece así un espacio de promoción para los profesionales del sector y, al mismo tiempo, permite a los consumidores adquirir piezas únicas y de proximidad.

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Iniciativa con la que se refuerza la apuesta del consistorio por dinamizar el comercio local de Zamora, poner en valor la artesanía como parte del patrimonio cultural y contribuir a la revitalización de uno de los enclaves más emblemáticos del casco histórico de la ciudad.

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