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Zamora prolonga la alerta por incendios: estas son las prohibiciones que seguirán vigentes el fin de semana

La Junta de Castilla y León mantiene la alerta meteorológica por riesgo de incendios forestales para el primer fin de semana de agosto

Zamora prolonga la alerta por incendios: estas son las prohibiciones que seguirán vigentes el fin de semana

Zamora prolonga la alerta por incendios: estas son las prohibiciones que seguirán vigentes el fin de semana / Pexels

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Alejandra Bonel García

Zamora

La Junta de Castilla y León ha prolongado durante los días 1 y 2 de agosto la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en toda la Comunidad. La medida da continuidad a la alerta vigente hasta este viernes 31 de julio y mantiene las restricciones extraordinarias durante todo el fin de semana.

La decisión responde a unas previsiones meteorológicas todavía desfavorables. Se esperan temperaturas máximas de entre 30 y 36 grados, humedades relativas mínimas que podrían bajar hasta el 5% y rachas de viento de entre 25 y 50 kilómetros por hora.

Según los índices elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología, el peligro de incendios forestales continuará en niveles muy altos y extremos en Castilla y León. Estas condiciones elevan tanto la posibilidad de que se origine un incendio como el riesgo de que las llamas se propaguen con rapidez.

Una vegetación muy seca y preparada para arder

A las condiciones meteorológicas se suma el estado de la vegetación. La Junta advierte de que el combustible vegetal presenta un acusado estrés después de la cuarta ola de calor del verano, lo que facilita que pueda arder y que el fuego avance rápidamente en caso de producirse una ignición.

Los análisis de la AEMET y del operativo INFOCAL coinciden en que el riesgo se mantendrá elevado durante el sábado y el domingo. Por este motivo, seguirán activadas las medidas preventivas extraordinarias previstas en la normativa autonómica.

Las restricciones se aplicarán en los montes y en la franja de 400 metros que los rodea.

Prohibidas las barbacoas, el fuego y la pirotecnia

Durante el periodo de alerta queda prohibido encender fuego en el monte, en espacios abiertos y en zonas recreativas o de acampada, incluso en los lugares que estén habitualmente habilitados para ello.

También se prohíbe el uso de barbacoas en espacios abiertos, incluidas las autorizadas, y quedan suspendidas todas las autorizaciones concedidas previamente para el uso del fuego.

La resolución impide igualmente la introducción y utilización de material pirotécnico, así como el lanzamiento de cohetes o artefactos que contengan fuego.

La maquinaria agrícola, prohibida entre las 12.00 y las 20.00 horas

La Junta mantiene la prohibición de utilizar maquinaria agrícola y forestal autopropulsada entre las 12.00 y las 20.00 horas en los montes y en los terrenos agrícolas situados a menos de 400 metros de suelo forestal.

La restricción afecta, entre otras labores, a la cosecha y el empacado de forraje o cereal en terrenos de secano. También incluye el uso de procesadoras, desbrozadoras y vehículos forestales conocidos como skidders.

La Junta prohíbe además el uso, en el monte y en la franja de 400 metros que lo rodea, de maquinaria cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagraciones, chispas o descargas eléctricas. La medida afecta a herramientas como sopletes, soldadores o radiales.

Quedan exceptuadas las actuaciones de emergencia o de interés general destinadas a la reparación urgente de infraestructuras públicas y servicios esenciales, como las redes de energía eléctrica, gas natural o telecomunicaciones.

Estos trabajos deberán comunicarse previamente a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y realizarse siguiendo las medidas de seguridad establecidas. Las empresas responsables deberán extremar las precauciones y disponer de medios suficientes para actuar ante cualquier conato de incendio provocado por su actividad.

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La resolución completa será publicada en la página web de la Junta de Castilla y León y en el Boletín Oficial de Castilla y León.

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