Zamora amanece con el aire cargado de humo y partículas finas por encima de lo recomendable.

Zamora ha amanecido este viernes con una calidad del aire moderada, un olor intenso a humo y con un dato que merece atención: la presencia de partículas finas es más alta de lo recomendable, especialmente para las personas más sensibles.

A las 7.00 horas, la estación de la Junta de Castilla y León registraba un índice de calidad del aire de 73. El principal contaminante eran las llamadas partículas PM2,5, tan pequeñas que pueden entrar con facilidad en las vías respiratorias.

Su concentración alcanza los 21 microgramos por metro cúbico, una cifra que multiplica por 4,2 el valor anual de referencia de la Organización Mundial de la Salud. Esto no significa que exista una emergencia, pero sí aconseja tomar precauciones.

Las recomendaciones se dirigen sobre todo a niños, personas mayores y vecinos con asma, enfermedades respiratorias o problemas de corazón. En estos casos, conviene reducir el ejercicio al aire libre, cerrar las ventanas si se percibe humo o el ambiente está cargado y utilizar mascarilla en el exterior si aparecen molestias.

La previsión apunta a que la calidad del aire seguirá en niveles moderados durante los próximos días, aunque podría empeorar a partir del martes 4 de agosto. El miércoles 5 y el jueves 6 se esperan los valores más altos.

A esta situación se suma el calor. Las temperaturas pueden alcanzar los 33 grados durante la tarde, por lo que se recomienda evitar las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a las personas vulnerables..