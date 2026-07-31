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Zamora afronta una tarde de calor intenso: 34 grados, humedad mínima y viento en aumento

La madrugada ofrecerá un respiro con temperaturas que descenderán progresivamente hasta los 19 grados al amanecer del sábado

Zamora afronta una tarde de calor intenso: 34 grados, humedad mínima y viento en aumento

Zamora afronta una tarde de calor intenso: 34 grados, humedad mínima y viento en aumento / ShutterStock

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Marina García

Zamora

Zamora vivirá este viernes una jornada de calor creciente, con temperaturas que subirán con rapidez desde el mediodía y alcanzarán los 34 grados durante buena parte de la tarde, según la previsión horaria de la Agencia Estatal de Meteorología.

A las 11.00 horas, los termómetros rondarán los 23 grados, pero la subida será constante: se esperan 28 grados a las 13.00, 31 a las 15.00 y 34 entre las 17.00 y las 20.00 horas. El ambiente comenzará a refrescar lentamente a partir de las 21.00, aunque todavía se mantendrán cerca de los 30 grados hasta bien entrada la noche.

El calor llegará acompañado de una humedad muy baja. Por la tarde podría caer hasta el 12%, lo que dejará un ambiente especialmente seco. El viento también ganará fuerza con el paso de las horas y podría alcanzar los 17 kilómetros por hora entre las 19.00 y las 20.00.

La combinación de altas temperaturas, aire seco y viento obliga a extremar la precaución, especialmente en el campo y en las zonas próximas a terreno forestal. Cualquier chispa o descuido puede favorecer que el fuego se propague con rapidez.

Para evitar golpes de calor, conviene reducir la actividad física durante las horas centrales del día, beber agua con frecuencia y prestar especial atención a niños, personas mayores y enfermos crónicos.

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La madrugada será más llevadera. Las temperaturas bajarán progresivamente hasta situarse cerca de los 22 grados alrededor de las 3.00 y podrían rondar los 19 grados al amanecer del sábado.

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