Los policías municipales de Zamora, diez meses sin cobrar las noches y una nueva protesta en el pleno

Medio centenar de agentes de la Policía Municipal han protagonizado una nueva protesta en el pleno municipal de este viernes del Ayuntamiento de Zamora a cuenta de diversas reivindicaciones laborales, entre ellas el retraso en el abono de las noches que trabajan, que llevan sin cobrar desde hace ya diez meses.

Los policías, vestidos de paisano, han visibilizado su protesta en el salón de plenos municipal con pancartas con eslóganes sobre sus reclamaciones, dos globos de cumpleaños con el número diez y una gorra de juguete de policía. En cada votación han blandido sus carteles con frases como "sin RPT ni carrera, la dignidad se queda fuera", "no hay ayuntamiento de calidad, sin funcionarios con dignidad", "trabajamos de noches, no cobramos ni en sueños" o "sin RPT, el servicio no va a ir bien".

El malestar mostrado por los agentes ha sido menos visible y más conciliador al acabar la sesión plenaria, cuando el delegado de personal de la Policía Municipal y la concejala del área de Personal han intercambiado informalmente unas palabras sobre la posible solución al conflicto. El portavoz de los agentes, Javier Santos, ha explicado posteriormente a los periodistas que hasta hace diez meses se venía cobrando la noche trabajada como productividad y eso suponía cantidades de entre ochenta y cien euros mensuales que no reciben desde hace diez meses.

Cuantías adeudadas

Eso supone cuantías que en algunos casos pueden llegar hasta los mil euros que se adeuda a algún agente, por lo que los policías municipales están dispuestos a "seguir viniendo al pleno hasta que se solucionen estos temas que reivindicamos", sin descartar en un futuro otras medidas de presión que puedan adoptar en la próxima reunión de la junta de personal.

Javier Santos ha admitido que desde Personal se les ha propuesto una solución puntual para el abono de esos retrasos y posteriormente buscar una alternativa de cara al futuro como "solución más definitiva".

Pancartas de la protesta. / Alba Prieto

Por su parte, la edil del área, Laura Rivera, ha recordado que fue el equipo de Gobierno municipal y ella misma de quien partió en 2017 esa propuesta de cobrar por cada noche efectivamente trabajada, a mayores del complemento específico por nocturnidad que ya cobran todos los policías municipales. Ha explicado que el problema del retraso en los pagos no es de falta de voluntad política ni de presupuesto, sino que se debe a una sentencia que rechaza que pueda cobrarse ese dinero incluyéndolo como productividad, como se había hecho hasta entonces. Por ello, se está "buscando otra solución" haciendo el pago de otra forma, para lo que ya hay una propuesta que está a falta del visto bueno de la Intervención municipal.

Con respecto a otras reivindicaciones de los agentes, como la de la carrera profesional, Rivera se ha mostrado igualmente de acuerdo. "Lo que pasa es que las cosas de palacio van despacio y, ante un derecho, la gente se pone nerviosa", ha declarado, para recordar que son necesarios informes preceptivos para autorizar esos cobros, porque si no se estaría prevaricando. Del mismo modo, para el desarrollo de la carrera profesional también se necesitan esos informes técnicos que avalen su desarrollo, ha aclarado.