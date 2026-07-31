¿Qué pasó con los 56.000 metros cuadrados de suelo industrial para Zamora junto a la estación de trenes? Petición de explicaciones

¿Qué fue del proyecto de los 56.000 metros cuadrados de suelo industrial para Zamora en terrenos de Adif junto a la estación de trenes? Esa pregunta lleva a una petición de explicaciones sobre ese proyecto impulsado hace ya ocho años, pero que nunca se ha materializado ni tiene visos de hacer. El partido Zamora Decide ha reclamado esas explicaciones tanto al PSOE como a IU, por la importancia que tendría ese parque empresarial tecnológico a la hora de asentar empresas y que se crearan "cientos de empleos con futuro para jóvenes".

Ese Parque Tecnológico de Zamora, que fue una de las promesas más importantes de IU y del PSOE en la última campaña electoral para atraer empresas y crear empleo, está "en dique seco", ha denunciado Ahora Decide.

Ha recordado que en los titulares del programa electoral de IU de mayo de 2023 se destacaba ese parque empresarial como un proyecto "que atraerá empresas y generará trabajo para una Zamora con futuro", pero a día de hoy aún no se sabe nada de esa iniciativa.

Zamora Decide ha recordado que hace casi siete años que el entonces primer teniente de alcalde de Zamora, Antidio Fagúndez, anunciaba que estaba ultimando con la presidenta del gestor de Infraestructuras de Adif la cesión de ese suelo industrial a la ciudad para crear un Parque Tecnológico Empresarial a precios muy competitivos para la implantación de empresas relacionadas con la Alta Velocidad ferroviaria y nuevas tecnologías digitales.

Reuniones con los empresarios

Previamente, había mantenido reuniones anunciando un acuerdo inminente con representantes de CEOE-Cepyme, Cámara de Comercio, Caja Rural y Zamora10, que habían apoyado el proyecto para atraer empresas a los terrenos al lado de la estación de Renfe, un "acuerdo inminente que ocho años después no se ha concretado", ha lamentado el partido zamoranista.

En la actualidad, los terrenos siguen siendo de Renfe "y desde ellos vemos pasar los trenes, a veces tan rápidos que no dan tiempo para que la gente baje, a veces sin asientos para que la gente con billete pueda sentarse, a veces con grandes retrasos que ponen en peligro los empleos o las citas con los médicos de los pacientes, a veces con billetes más caros que si vienes de Vigo, a veces sin parar en nuestras estaciones y los zamoranos esperando que se cumplan las promesas y los compromisos tantas veces anunciados mientras cientos de trenes pasan por estas tierras", han lamentado.

Por ello, Zamora Decide ha pedido al actual equipo de Gobierno municipal de IU y PSOE que explique a los zamoranos las razones para que este proyecto siga parado ocho años después y ha reclamado que se cumpla antes de que concluya el año 2026 el compromiso realizado entonces.