El padre del autor del robo de tres bicis denuncia a los hechos para que el juez de Menores intervenga

El plan de dos menores de edad para obtener un beneficio con el robo de tres bicicletas se les fue al traste en cuanto el padre de uno de los adolescentes supo que su hijo había intervenido para cometer el delito. El progenitor no dudó en acudir a la Guardia Civil y denunciar la infracción cometida por su hijo en colaboración con un amigo también adolescente, acto para el que no emplearon violencia, lo que hubiera agravado la sanción de la sección del Menor del Tribunal de Instancia de Zamora.

Los dos se pusieron de acuerdo para robar tres bicicletas que estaban aparcadas cerca de la piscina municipal de una pequeña localidad de la comarca de Toro, hechos ocurridos en la tarde del 6 de agosto de 2025. Los dos menores habrían obtenido 648 euros más el IVA de haber cumplido su plan de venderlas, truncado cuando la Guardia Civil intervino para arrestarles y recabar pruebas que apuntaran su implicación, labor facilitada por el testimonio del progenitor que denunció los hechos.

Controlar hábitos y asumir responsabilidades

El magistrado de Menores acaba de condenar por un delito de hurto a los dos implicados en la sustracción, que reconocieron los hechos minutos antes del juicio celebrado a finales de junio pasado. El expediente abierto al adolescente de 15 años contempla nueve meses de libertad vigilada para "controlar sus hábitos y rutinas con el objetivo de reconducir su estilo de vida", según la sentencia firme. Esta condena pretende constituirse en un apoyo a sus padres en su educación, función que coordinarán con los servicios sociales de Toro y con el colegio público en el que el menor cursa sus estudios obligatorios.

El otro menor, de 16 años de edad, deberá cumplir 25 horas de trabajos en beneficio de la comunidad para "que se responsabilice de sus actos y aumente su capacidad de reflexión previa" a la comisión de actos que puedan tener un carácter delictivo y perjuicio para terceras personas.

Las costas procesales, es decir, de los emolumentos de los abogados deberán ser costeadas por estos dos adolescentes de forma conjunta.

Los propietarios de las bicicletas renunciaron a pedir indemnizaciones a las que podrían tener derecho como perjudicados, tras serles entregados esos vehículos.