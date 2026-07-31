El nuevo Plan del Casco Histórico de Zamora y el ascensor de la Catedral se llevan casi un millón del presupuesto municipal

El pleno del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado este viernes una modificación de créditos por valor de 1.767.791 euros, entre los que se ha incluido una partida de 560.260 euros financiados con remanentes de tesorería.

La mayoría de ese dinero de remanentes, cerca de medio millón de euros, va para la redacción del nuevo Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico que pretende sustituir al actual. También en relación a la zona noble de la ciudad, dentro de los cambios presupuestarios aprobados hay otra partida de 426.122 euros referidos al proyecto del ascensor de la Catedral. De esta forma, son algo menos de un millón de euros los que se destinan a proyectos relativos al casco antiguo.

El elevador de la Catedral, que está en construcción, responde a un acuerdo con el Obispado y cuenta además con financiación europea, mientras que la modificación del Plan del Conjunto Histórico verá incrementado el presupuesto que se destina para su redacción, después de que la primera licitación de esa iniciativa resultase fallida al no presentar ofertas ninguna empresa.

Pero no son los únicos proyectos relativos a la puesta en valor y la revitalización turística del casco histórico, ya que entre las modificaciones presupuestarias se ha incluido igualmente una partida de 232.553 euros para el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales y los nuevos recursos para los visitantes planificados en él. Igualmente, entre los cambios presupuestarios figuran 120.000 euros añadidos para las escaleras de Peña Trevinca y partidas adicionales para otros proyectos como el del carril bici de Cardenal Cisneros ejecutado en los últimos meses o el mantenimiento en diferentes zonas verdes.

Sede del Banco de España

El pleno también ha dado luz verde a la modificación del contrato para el servicio de limpieza de colegios públicos y otras dependencias municipales en uno de sus lotes para incluir a partir de ahora también el edificio del Banco de España, al que se está trasladando la Policía Municipal como nueva sede de la comisaría.

El pleno incluyó modificaciones de Zamora Sí sobre mejoras en el barrio de Cabañales y propuestas vecinales relativas a los solares vacíos con maleza del barrio de la Horta y una discusión entre el equipo de Gobierno y el edil del partido localista Eloy Tomé a cuenta de una moción anterior en la que decía haber descubierto tres millones de euros más de presupuesto por el cálculo de los tributos estatales, sin que fuera verdad, y de un ruego de Zamora Sí relativo a la protesta de los policías municipales. Las peticiones mutuas de disculpas por estos dos asuntos quedaron sin respuesta.