La eficiencia energética y la accesibilidad centran el presupuesto de reforma en centros educativos en Zamora este verano

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León invertirá este verano un total de 1.995.598 euros destinados a la ejecución de 58 actuaciones en 38 centros educativos públicos de la provincia de Zamora. Estas partidas se enmarcan dentro del programa de grandes reformas y obras de Reforma, Mejora y Sustitución (RMS) que se desarrolla durante el periodo no lectivo para mejorar las infraestructuras educativas de la comunidad.

La inversión de cerca de dos millones de euros prevista para la provincia de Zamora se distribuye entre 824.572 euros destinados a grandes reformas y proyectos específicos y 1.171.026 euros correspondientes a actuaciones de dotación genérica, con intervenciones dirigidas, principalmente, a mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética, la seguridad y la funcionalidad de los centros educativos.

Entre las actuaciones de gran reforma más relevantes destacan actuaciones en el IES Universidad Laboral, para la rehabilitación de la cubierta, con una inversión de 195.044 euros. También es muy destacable la intervención en el IES Claudio Moyano, también en la capital, que recibe una inversión de 331.491 euros y que irá destinada a la adecuación de vestuarios, renovación de techos y ventanas en el pabellón deportivo del centro.

Por otra parte, dentro de los proyectos específicos, se ejecutarán trabajos en el IES Río Duero para la rehabilitación de fachada, ventanas y cubierta y en el IES La Vaguada en la ampliación del vestíbulo para mejorar la accesibilidad y adecuación de espacios. En centros de la provincia destaca la rehabilitación de la envolvente del edificio en el IES Arribes de Sayago, en Bermillo de Sayago. El total para las actuaciones en estos cinco edificios asciende a 824.572 euros.

Instalaciones más seguras, accesibles y eficientes

Las obras de Reforma, Mejora y Sustitución se ejecutan durante los meses de verano, coincidiendo con el periodo no lectivo, para minimizar su impacto sobre la actividad académica “y permitir que los centros educativos de la provincia de Zamora afronten el próximo curso con unas instalaciones más seguras, accesibles, eficientes y adaptadas a las necesidades de alumnado y profesorado”, se destaca desde la administración regional.

En cuanto a las actuaciones de dotación genérica, la programación contempla intervenciones en centros de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria y Formación Profesional, con trabajos de renovación de cubiertas, sustitución de carpinterías, mejora de instalaciones eléctricas y térmicas, adaptación de espacios, eliminación de barreras arquitectónicas y modernización de equipamientos.

Por toda la provincia

En el ámbito de Educación Infantil y Primaria, se desarrollarán actuaciones en centros de Arcenillas, Benavente, Bermillo de Sayago, Camarzana de Tera, Coreses, Fuentesaúco y Toro, además de Zamora capital. Entre ellas, destacan las actuaciones de sustitución de ventanas previstas en los CEIP Buenos Aires y Los Salados, de Benavente; el CEIP El Tera, de Camarzana de Tera; y el CEIP Nuestra Señora Candelaria, de Zamora.

También sobresale la inversión prevista en el centro de Educación Especial Virgen del Castillo, en la capital, que contará con 83.000 euros para actuaciones de adecuación de la acometida eléctrica y accesos, habilitación de un aula de respiro, adaptación de espacios con renovación de duchas y carpintería exterior y creación de una zona cubierta.

De esta manera, la Consejería de Educación mantiene el compromiso con la mejora educativa en los centros públicos de Castilla y León mediante una inversión “destinada a conservar, modernizar y adaptar los colegios e institutos en la provincia de Zamora como complemento a otras actuaciones destinadas al profesorado, todo ello encaminado a mejorar la calidad educativa que redunda en el alumnado”, se subraya.