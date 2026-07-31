El Ayuntamiento de Zamora ofreció sin éxito bomberos y voluntarios de Protección Civil para el incendio de Fermoselle
Toda la Corporación municipal zamorana se solidariza con los damnificados por el fuego que ha arrasado unas 11.000 hectáreas
El Ayuntamiento de Zamora puso a disposición del operativo que coordina el incendio forestal declarado el miércoles en Fermoselle los recursos con los que cuenta, tanto de bomberos como de Protección Civil.
El alcalde, Francisco Guarido, ha desvelado este viernes en el pleno municipal que el Consistorio zamorano ofreció "desde el primer instante" los medios de los que dispone del Parque de Bomberos de la ciudad de la agrupación de Protección Civil, sin que se les llegaran a requerir en ningún momento.
Sí que se han desplazado a la zona, en cambio, bomberos de otros territorios como Salamanca, Cádiz, Cantabria o Galicia, además de profesionales de extinción de Serbia y de Bosnia.
En el pleno, el alcalde expresó la solidaridad del Ayuntamiento y de los 25 concejales de la Corporación municipal con todas las personas que han tenido pérdidas en los incendios. También expresó su opinión de que la lucha contra los incendios forestales debe plantearse a nivel estatal y es necesario hacer una planificación a quince o veinte años con acuerdo de todos los grupos en el ámbito nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Fiscalía pide tres años de cárcel a un empresario zamorano por defraudar tres millones al Ministerio de Industria
- La muerte al sol de un perro atado cuesta un año de cárcel al dueño y la prohibición durante dos años de tener o trabajar con animales
- Evacuados otros siete municipios del Valle del Tiétar por el avance del incendio de Burgohondo
- ¿Reto viral o estupidez? Cinco cierres en las piscinas municipales de Zamora por defecar en el agua
- Susto en Zamora: dos incendios en apenas dos horas en la carretera de Almaraz
- Ingresa en Topas el joven que cometió robos en Carbajales de Alba y alteraba la convivencia
- Cristo Rey con un carril menos o la remodelación de aparcamientos en los Nuevos Ministerios: los detalles de la renovación de aceras en Candelaria y Los Bloques
- Elvira Velasco, candidata del PP a la Alcaldía de Zamora: 'Quiero proyectos ambiciosos, conjuntos y que generen ilusión