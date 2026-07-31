El Ayuntamiento de Zamora ofreció sin éxito bomberos y voluntarios de Protección Civil para el incendio de Fermoselle

El Ayuntamiento de Zamora puso a disposición del operativo que coordina el incendio forestal declarado el miércoles en Fermoselle los recursos con los que cuenta, tanto de bomberos como de Protección Civil.

El alcalde, Francisco Guarido, ha desvelado este viernes en el pleno municipal que el Consistorio zamorano ofreció "desde el primer instante" los medios de los que dispone del Parque de Bomberos de la ciudad de la agrupación de Protección Civil, sin que se les llegaran a requerir en ningún momento.

Sí que se han desplazado a la zona, en cambio, bomberos de otros territorios como Salamanca, Cádiz, Cantabria o Galicia, además de profesionales de extinción de Serbia y de Bosnia.

En el pleno, el alcalde expresó la solidaridad del Ayuntamiento y de los 25 concejales de la Corporación municipal con todas las personas que han tenido pérdidas en los incendios. También expresó su opinión de que la lucha contra los incendios forestales debe plantearse a nivel estatal y es necesario hacer una planificación a quince o veinte años con acuerdo de todos los grupos en el ámbito nacional.