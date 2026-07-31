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Nuevo curso

Abierta la prematrícula para la escuela de folklore del Consorcio de Fomento Musical

Las clases para el curso 2026-2027 arrancarán el próximo 5 de octubre

Participación de alumnos de la escuela de folklore, en Fariza de Sayago

Participación de alumnos de la escuela de folklore, en Fariza de Sayago / Cedida

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B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

Los aficionados a la música tradicional zamorana ya pueden realizar su prematrícula en el Consorcio de Fomento Musical, que acaba de abrir el plazo para el curso 2026-2027 de su escuela de folklore. Con esta iniciativa, se podrá reservar plaza anticipadamente de cara al inicio delas clases, que arrancan el próximo 5 de octubre.

Según la edad y la disciplina instrumental, se ofertan diferentes enseñanzas, desde los más pequeños, para alumnos de cinco a siete años, con la clase de folklore infantil, hasta el aprendizaje de un instrumento a partir de los ocho años, ya sea percusión, pandereta, flauta y tamboril o lenguaje musical. También está el grupo de mayores de once años, donde se puede aprender a tocar la dulzaina o la gaita de fole, además de asistir a clases colectivas.

Formalización de la matrícula

Una vez realizada la prematrícula, la formalización definitiva de la matrícula se llevará a cabo de manera telemática o presencial en las propias oficinas del consorcio. Para los alumnos con prematrícula, las fechas son el 10 y 11 de septiembre, en horario de 9.00 a 14.00 horas. El resto de los alumnos podrá acercarse del 14 al 17 de septiembre, en el mismo horario de la mañana y también por la tarde, de 19.00 a 20.30 horas.

Alumnos de la escuela de folklore, en una romería.

Alumnos de la escuela de folklore, en una romería. / Cedida

El curso escolar arranca el 5 de octubre y finalizará el 10 de junio, de acuerdo con el calendario oficial de la Junta de Castilla y León.

Precios del curso

El precio de la matrícula completa es de 124 euros al año, mientras que para la matrícula simple, destinada a folklore infantil, lenguaje musical y clases colectivas, se reduce a 62 euros anuales. Además, se aplicará un 10% de descuento, no acumulable, para familias numerosas, unidades familiares con más de un miembro matriculado o estudiantes con más de una matrícula.

Noticias relacionadas y más

Para cualquier duda, se puede acudir a la oficina del Consorcio de Fomento Musical, en la calle Alfonso XII, en horario de 9.00 a 14.00 horas, a través del correo electrónico info@fomentomusical.org o en el número de teléfono 980 534 706.

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