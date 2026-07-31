Unos 55.000 vehículos este fin de semana en las carreteras zamoranas, con "estreno" de la N-631

La Dirección General de Tráfico pone en marcha este viernes a las tres de la tarde la segunda Operación Especial de Tráfico del verano, en la que se prevén 55.000 desplazamientos por las carreteras de la provincia de Zamora a lo largo del fin de semana, hasta las diez de la noche del domingo.

El inicio del dispositivo con motivo de la operación especial 1 de agosto coincide con la reapertura al tráfico del último tramo en obras de la carretera Nacional 631. El "estreno" de pavimentación en ese tramo de la N-631 comprendido entre el cruce con la carretera de Villardeciervos y el enlace con la autovía A-52 y la N-525, anunciado por la Subdelegación del Gobierno en Zamora, se produce tras haber concluido los trabajos de fresado y reposición del firme que han obligado a mantener cerrados unos cuatro kilómetros de esta vía las últimas semanas, los días laborables.

Durante la operación especial de tráfico, las principales vías de la provincia afectadas por el incremento de la circulación son las autovías A-6, A-11, A-52, A-62 y A-66, por las que transitarán parte de esos 55.000 vehículos, que a su vez están incluidos en los 728.000 desplazamientos previstos en Castilla y León.

Puntos conflictivos

La Dirección General de Tráfico ha identificado como uno de los principales puntos conflictivos de la provincia el tramo de Castrogonzalo, entre los kilómetros 255 y 257 de la A-6, debido a la elevada intensidad circulatoria.

Con motivo de este nuevo operativo, la DGT desplegará todos sus medios de vigilancia y regulación del tráfico, entre ellos radares fijos y móviles, helicópteros equipados con el sistema Pegasus, drones y cámaras instaladas en pórticos para controlar distracciones al volante y el uso del cinturón de seguridad.

En lo que va de año se han registrado en la provincia sesenta accidentes con víctimas, con un balance de 3 fallecidos, 11 heridos graves y 74 leves en esos siniestros, lo que supone una mejora respecto al mismo periodo del pasado año, cuando perdieron la vida siete personas en los 61 siniestros con heridos o muertos.

La Dirección General de Tráfico recuerda que este verano se prevén 7,1 millones de desplazamientos de largo recorrido en Castilla y León y hace un llamamiento a la prudencia para garantizar una movilidad segura. Entre las principales novedades de la campaña destacan la obligatoriedad de la baliza V-16 conectada para señalizar incidencias en carretera y la puesta en marcha del teléfono 018, destinado a ofrecer información y apoyo a las personas afectadas, directa o indirectamente, por un siniestro de tráfico.

Inversión de once millones en la carretera nacional paralela a la Sierra de la Culebra

Por lo que respecta al tramo arreglado de la N-631, la Subdelegación del Gobierno ha asegurado que su cierre al tráfico resultó "imprescindible para garantizar la seguridad de los usuarios y de los trabajadores, al ser incompatibles las obras con el mantenimiento del tráfico abierto". Durante el cierre se habilitaron itinerarios alternativos debidamente señalizados desde la A-52, la N-525, la A-66 y la A-6.

Las actuaciones forman parte del proyecto de refuerzo del firme de la N-631, que afecta a 57 kilómetros de carretera y cuya finalización está prevista para el mes de agosto, cuando concluirán los últimos remates, sin que sean necesarios nuevos cortes.

La inversión en esta carretera nacional que transcurre paralela a la Sierra de la Culebra asciende a 9,1 millones de euros, a los que se suman otros 4 millones destinados a la instalación de sistemas de señalización de fauna salvaje en los términos municipales de Ferreras de Abajo y Villanueva del Valrojo.