"Zamora Románica 3.0", el plan que quiere revitalizar ese patrimonio de la provincia para ser motor de desarrollo

El Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto la creación de "Zamora Románica 3.0", un gran programa para convertir el patrimonio románico en motor de desarrollo de la provincia. La iniciativa la han presentado este jueves en rueda de prensa los procuradores socialistas por la provincia Iñaki Gómez y Javier García, que han anunciado una Proposición No de Ley que defenderán en las Cortes de Castilla y León para impulsar un plan integral de conservación, restauración, investigación y puesta en valor del románico zamorano.

La propuesta socialista que se debatirá en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte del Parlamento autonómico persigue construir alternativas para el futuro de Zamora y para ello los procuradores socialistas queiren hacer aportaciones constructivas y propositivas.

Iñaki Gómez ha reconocido el primer programa Zamora Románica, desarrollado entre 2008 y 2014, que permitió intervenir en una veintena de iglesias de la capital y fue un referente nacional en restauración patrimonial. Sin embargo, ha lamentado que las actuaciones posteriores perdieran la ambición inicial y quedaran reducidas a intervenciones puntuales.

"Restaurar iglesias está bien, pero Zamora necesita mucho más, necesita una actuación propia del siglo XXI, queremos convertir cada restauración en una oportunidad para generar conocimiento, turismo, empleo y orgullo de provincia", ha expuesto. Para ello, ha propuesto que las intervenciones de restauración incluyan nuevas tecnologías, investigación, divulgación, participación ciudadana y una estrategia de promoción permanente del patrimonio románico.

Plan director y diagnóstico integral

El plan que el PSOE ha denominado "Zamora Románica 3.0" recopila una decena de propuestas, como la elaboración de un diagnóstico técnico integral de todo el patrimonio románico zamorano, la redacción de un Plan Director con programación plurianual, la constitución de equipos multidisciplinares integrados por arquitectos, arqueólogos, historiadores, restauradores y especialistas en digitalización o la digitalización completa del patrimonio mediante escáner 3D, fotogrametría y modelización.

Del mismo modo, los socialistas han planteado impulsar programas de visitas a las obras de restauración y actividades divulgativas, que la Junta firme convenios con las diócesis de Zamora y Astorga para favorecer la apertura estable de los templos y se implante un sistema moderno e inteligente de señalización, una programación cultural permanente vinculada al románico y una financiación estable que permita consolidar el programa y captar fondos europeos y de otras administraciones.

Inversión

Como partida inicial, Gómez ha propuesto una inversión de doce millones de euros.

Por su parte, el procurador Javier García ha mencionado algunas de las necesidades urgentes que tendría el patrimonio zamorano para invertir ese dinero, como la iglesia de San Jorge de Carbajales de la Encomienda, en estado de ruina y ya sin cubierta, o la de San Leonardo de la capital zamorana, que lleva años abandonada en el casco antiguo y en la que ha pedido que la Junta intervenga de manera subsidiaria, ya que es de propiedad particular.