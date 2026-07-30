Villafáfila y Rionegro del Puente disfrutarán de la música en director con el Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León

Dos actuaciones en directo se podrán disfrutar este fin de semana en la provincia de Zamora, dentro de la sexta edición del Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León, puesto en marcha por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

En Villafáfila, la histórica Banda de Música de Juventudes Musicales Universidad de León, en activo desde 1999, desplegará todo su talento con su “Concierto de Verano”, este domingo, 2 de agosto. Su variado repertorio, desde pasodobles hasta éxitos del pop actual, envolverán con su inconfundible sonido la icónica plaza del Crucifijo a partir de las 20.30 horas.

El mismo día, en Rionegro del Puente, Víctor Antón presenta “Víctor Antón Jazz 4tet”, un intimista proyecto musical que combina composición propia y la tradición del mejor jazz, revisitado con la emoción única que transmiten todos sus directos. El concierto dará comienzo a las 20.45 horas, en el monumental entorno del Santuario de Nuestra Señora de la Carballeda.

Víctor Antón. / Cedida

El Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León, que se desarrolla hasta el 30 de agosto con 54 representaciones en toda la comunidad, conjuga el mundo de las artes escénicas con el patrimonio artístico de Castilla y León, “para convertirlo en un recurso y reclamo turístico de primer orden, apostando por la dinamización económica y la cohesión territorial que ofrecen la cultura y el turismo frente a la despoblación, de ahí su especial incidencia en el medio rural”, se destaca.

Escenario Patrimonio 2026

Este festival apuesta por las industrias culturales de Castilla y León, con la participación de compañías y artistas de la comunidad, con seis espectáculos en cada una de las provincias, entre ellos seis espectáculos de circo, magia y clown; cinco de danza; dieciocho de música; dieciséis de teatro y nueve actuaciones a cargo de la Federación de Bandas de Castilla y León. La programación incluye tres obras de preestreno y nueve estrenos absolutos.

La programación 2026 recoge una gran variedad de propuestas, desde espectáculos infantiles y familiares hasta musicales, pasando por géneros y apuestas como la danza, el circo, la magia, el teatro dramático o el teatro de calle. La programación ha mantenido un equilibrio en la selección de compañías, tanto en la diversidad de géneros y disciplinas, como en la representación de todas las provincias.

Escenario Patrimonio de Castilla y León es el resultado de la suma de esfuerzos entre las diferentes administraciones, gracias a la colaboración de los ayuntamientos participantes con la Junta.

Todos los espectáculos son gratuitos y la entrada es libre hasta completar el aforo.