Cultura
Villafáfila y Rionegro del Puente disfrutarán de la música en director con el Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León
La Banda de Música de Juventudes Musicales Universidad de León y Víctor Antón actuarán el próximo 2 de agosto en ambas localidades
B. B. G.
Dos actuaciones en directo se podrán disfrutar este fin de semana en la provincia de Zamora, dentro de la sexta edición del Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León, puesto en marcha por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.
En Villafáfila, la histórica Banda de Música de Juventudes Musicales Universidad de León, en activo desde 1999, desplegará todo su talento con su “Concierto de Verano”, este domingo, 2 de agosto. Su variado repertorio, desde pasodobles hasta éxitos del pop actual, envolverán con su inconfundible sonido la icónica plaza del Crucifijo a partir de las 20.30 horas.
El mismo día, en Rionegro del Puente, Víctor Antón presenta “Víctor Antón Jazz 4tet”, un intimista proyecto musical que combina composición propia y la tradición del mejor jazz, revisitado con la emoción única que transmiten todos sus directos. El concierto dará comienzo a las 20.45 horas, en el monumental entorno del Santuario de Nuestra Señora de la Carballeda.
El Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León, que se desarrolla hasta el 30 de agosto con 54 representaciones en toda la comunidad, conjuga el mundo de las artes escénicas con el patrimonio artístico de Castilla y León, “para convertirlo en un recurso y reclamo turístico de primer orden, apostando por la dinamización económica y la cohesión territorial que ofrecen la cultura y el turismo frente a la despoblación, de ahí su especial incidencia en el medio rural”, se destaca.
Escenario Patrimonio 2026
Este festival apuesta por las industrias culturales de Castilla y León, con la participación de compañías y artistas de la comunidad, con seis espectáculos en cada una de las provincias, entre ellos seis espectáculos de circo, magia y clown; cinco de danza; dieciocho de música; dieciséis de teatro y nueve actuaciones a cargo de la Federación de Bandas de Castilla y León. La programación incluye tres obras de preestreno y nueve estrenos absolutos.
La programación 2026 recoge una gran variedad de propuestas, desde espectáculos infantiles y familiares hasta musicales, pasando por géneros y apuestas como la danza, el circo, la magia, el teatro dramático o el teatro de calle. La programación ha mantenido un equilibrio en la selección de compañías, tanto en la diversidad de géneros y disciplinas, como en la representación de todas las provincias.
Escenario Patrimonio de Castilla y León es el resultado de la suma de esfuerzos entre las diferentes administraciones, gracias a la colaboración de los ayuntamientos participantes con la Junta.
Todos los espectáculos son gratuitos y la entrada es libre hasta completar el aforo.
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