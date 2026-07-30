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Así será la nueva zona de entrenamiento accesible en el parque León Felipe

La zona deportiva se suma a las ya instaladas por el Ayuntamiento de Zamora en Entrepuentes y en la calle Cañaveral

Proyecto de instalación de zona biosaludable en parque León Felipe.

Proyecto de instalación de zona biosaludable en parque León Felipe. / Cedida / LZA

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Leticia Galende

Zamora

Zamora ampliará la red de espacios destinados a la práctica de actividad física al aire libre con la licitación de una nueva zona biosaludable. El Ayuntamiento de la capital tiene previsto que se ubique en el parque de León Felipe, junto a la avenida Cardenal Cisneros. Un proyecto que cuenta con un presupuesto base de licitación de 12.464 euros.

El objetivo de la actuación es crear una nueva zona de entrenamiento accesible y de uso libre, equipada con distintos elementos destinados al ejercicio físico y al mantenimiento de la condición física de personas de todas las edades. En concreto, el espacio contará con una tabla de surf (surfboard), un ascensor, una máquina elíptica, una bicicleta estática, un timón y un juego de patines, configurando un circuito variado para trabajar la movilidad, la coordinación, el equilibrio y la fuerza.

Tras la conclusión de la obra, serán tres los parques biosaludables ejecutados durante el presente mandato, tras las intervenciones desarrolladas en Entrepuentes y en la calle Cañaveral, consolidando una red de espacios saludables distribuidos por distintos barrios de la ciudad.

"Seguimos apostando por una ciudad que invite a disfrutar de los espacios públicos y que facilite la práctica de hábitos de vida saludables al aire libre. No solo renovamos parques infantiles, sino que también incorporamos nuevos espacios destinados al ejercicio físico para jóvenes, adultos y personas mayores", destaca el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras Urbanas y Participación Ciudadana, Pablo Novo.

Novo adelanta que el objetivo del consistorio es "que todos los barrios cuenten progresivamente con equipamientos de calidad, adaptados a las necesidades de sus vecinos". "Pequeñas actuaciones que mejoran el día a día de la ciudad y permiten que parques ya consolidados, como el de León Felipe, ofrezcan nuevos usos y atraigan a más usuarios", añade.

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El nuevo espacio deportivo se integrará en el entorno del parque de León Felipe de Zamora, ampliando las posibilidades de ocio activo y complementando las diferentes actuaciones de mejora de parques y zonas verdes que el Ayuntamiento viene impulsando durante el actual mandato.

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