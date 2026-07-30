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Economía

Récord de inversión y superávit en 2025: el Ayuntamiento de Zamora saca pecho de la cuenta general del pasado año

Las cuentan arrojan una inversión histórica de 14,4 millones y un remanente de tesorería de 62 millones

Francisco Guarido y Diego Bernardo en la presentación de la liquidación presupuestaria.

Francisco Guarido y Diego Bernardo en la presentación de la liquidación presupuestaria. / José Luis Fernández (Archivo)

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Alberto Ferreras

Zamora

El Ayuntamiento de Zamora celebra este viernes un pleno al que se lleva la Cuenta General de 2025, una radiografía de cómo está la economía municipal de la que saca pecho el equipo de Gobierno municipal. Los números al cierre del pasado año reflejan tanto una inversión como un superávit históricos.

En concreto, esa inversión histórica del pasado año es de 14,4 millones de euros, casi el 20% del presupuesto total. A ello se une un superávit de 3,7 millones de euros y un remanente de tesorería de 62 millones, lo que "garantiza estabilidad y capacidad de reacción ante imprevistos", han subrayado desde la Concejalía de Hacienda que dirige el edil Diego Bernardo.

A estas cifras se suman los datos positivos de otros indicadores económicos como IAE (Impuesto de Actividades Económicas), ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) o la tasa de Terrazas.

El concejal Diego Bernardo ha asegurado que la Cuenta General de 2025 arroja un balance "muy positivo tanto para las arcas municipales como para la gestión de la ciudad", según el concejal de Hacienda, Diego Bernardo. El documento pone en evidencia que el pasado año ha sido "el de mayor inversión municipal de la historia", con una cifra que supera los 14,4 millones de euros, lo que representa casi el 20% del total del presupuesto.

Este hito inversor ha sido posible por la "eficiente" gestión de los recursos propios y, especialmente, por el "aprovechamiento máximo de las subvenciones europeas", que en 2025 supusieron más de 1,6 millones de euros, ha explicado el edil. A esta cantidad hay que sumar los 4,7 millones de euros ingresados en 2024, lo que eleva a más de 6,3 millones de euros el total de fondos captados en estos planes de inversión bianuales por el Ayuntamiento de Zamora.

Superávit y remanente

En términos económicos, la Cuenta General refleja un superávit de 3,7 millones de euros y un remanente de tesorería de 62 millones de euros, cifras que, según el edil, permiten afrontar "el futuro con tranquilidad, seguir invirtiendo en la ciudad y tener capacidad de reacción ante posibles imprevistos". Diego Bernardo ha subrayado que mantener unas cuentas saneadas hace que el Ayuntamiento pueda afrontar las necesidades de la ciudad y de la ciudadanía, mejorando los servicios, pagando a tiempo a los proveedores y llevando a cabo inversiones realmente necesarias".

Otro de los indicadores positivos que refleja este documento es el porcentaje de recaudación en periodo voluntario, que se sitúa en el 92,10%, con cifras especialmente elevadas en los dos tributos principales: el IBI de naturaleza urbana y la tasa de basura, ambos por encima del 97%.

Los datos de liquidación de ingresos municipales respaldan, además, la tendencia al alza de la actividad económica en el municipio. En comparación con el último año prepandemia (2019), se observan crecimientos significativos en los principales tributos vinculados a la actividad productiva. Bernardo ha puesto como ejemplo el IAE, cuya liquidación fue de 3.549.870 euros, con un incremento del 36,5%; la tasa de terrazas, cuya liquidación fue de 119.992 euros, lo que significa un 16,5% más; o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), con una liquidación de 906.911 y un 73,3% de aumento.

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Diego Bernardo ha incidido en que estos incrementos se producen sin haber modificado las ordenanzas fiscales en todos estos años, por lo que los datos corroboran el incremento de la actividad económica en la ciudad, que sigue mejorando año tras año, al tiempo que muestran que "este equipo de Gobierno tiene un modelo de ciudad que está funcionando, que genera actividad económica y los datos así lo revelan, lo que nos anima a seguir trabajando en la misma línea", ha concluido el edil.

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