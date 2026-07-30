Las obras en La Magdalena recuperarán el pavimiento original del suelo del templo

Los trabajos de rehabilitación en la iglesia de Santa María Magdalena, dentro del Plan Románico Atlántico, han descubierto el pavimento original, tras levantar la tarima, que estaba muy deteriorada. El arquitecto al frente de este proyecto, Jesús Castillo, anunció durante la visita institucional a las obras que ese suelo será el que se mantenga, una labor ardua, puesto que obligará a desmontar las losas para nivelarlo. “Hay un hundimiento importante, de unos doce o quince centímetros, por humedades donde se ubica un pozo, así que habrá que levantar las piezas y colocarlas a nivel, dejando así el pavimento restaurando que ya se puede apreciar”, detalló Castillo.

Aspecto general de las obras en el interior del templo. / B. B.

El suelo de la iglesia es bastante heterogéneo, “aunque nos hablan de distintas fases o, quizá, distintos usos del templo, con unos pavimentos de losa en la cabecera y otros de baldosa de barro”, detalló el arquitecto, quien reconoció que uno de los quebraderos de cabeza de esta obra ha estado en la estructura del bajo coro. “Las siervas de María, que también hicieron uso de esta iglesia, crearon una estructura en esa zona que ya no podemos ver, solo en fotografías históricas, para colocar un sistema de calefacción a través de una caldera de gasoil dentro del espacio de la torre de la planta bajo, y elevaron el pavimento para poder meter los conductos”, explicó.

Rebajar el pavimento

Al desmontar ese cerramiento bajo el coro, aparecieron unas estructuras de piedra “que, seguramente, nos estén hablando de un antiguo transformador que hubo antes de la llegada de la electricidad a la ciudad”, indicó. La intención es desmontarlo, documentarlo y recuperar la cota original de la iglesia “alineándonos con la accesibilidad del templo”, anunció el arquitecto. Con esta medida, “rebajar el pavimento nos va a permitir también que en la portada de los pies se puedan desmontar los escalones, que son también de nueva ejecución y se pueda tener acceso a la zona posterior, que se podrá utilizar perfectamente”, aseguró.

Estructura de piedra debajo del coro. / B. B.

Otras actuaciones que se realizarán desde ahora y antes de que finalice el año, cuando se espera que la iglesia se pueda abrir de nuevo al público, se centrarán en una intervención en el coro, que tiene una estructura bastante deteriorada, y otra en la sacristía, que tenía una envolvente de yeso y un aseo. “Se han picado los paramentos y se ha levantado también el suelo para recuperar el pavimento original de barro”, especificó el arquitecto.

Un templo "saneado"

“La idea es dejar bien saneado el templo”, resumió Castillo, quien también habló sobre una intervención en la iluminación “que está totalmente obsoleta y que afectaba negativamente al bien, porque todo el cableado se podía ver por los sillares”, recordó. La idea es eliminar todo esto y que nada quede a la vista. “También se apostará por una iluminación natural, sustituyendo todos los vidrios por unas placas de alabastro traslúcido, que también ayudará a generar un ambiente en el templo mucho más acorde a sus características espirituales”, argumentó.

Andamios en la zona de la cabecera del templo. / B. B.

Conscientes de que se trata de una de las iglesias más importantes de Zamora y que, además, no solo tiene uso litúrgico, la idea es que esta iluminación sea, de alguna manera, flexible “para que se pueda acomodar todos los puntos de luz con un sistema de datos que permitirá adaptarse a los diferentes usos, ya sea liturgias o actividades culturales y divulgativas”, diferenció.

La anterior restauración

Por tanto, tras la restauración de las cubiertas de la iglesia, los trabajos se centran en toda esa intervención integral en el interior del templo. “Esta labor no está descubriendo todas las actuaciones que nos dejó Alejandro Ferrán en la restauración de 1930, con pequeños elementos casi inapreciables, porque esa era su intención, dentro de esa intervención crítica y estilística de no introducir elementos extraños. Realizó una gran labor”, alabó Castillo sobre Ferrán, quien también intervino, en esa misma época, en otra iglesia zamorana, San Pedro de la Nave.

El sepulcro románico de finales del siglo XII, protegido ante las obras. / B. B.

A la visita de estas obras acudió el director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, José Ramón Sola, quien destacó que el Plan Románico Atlántico, donde se integran estos trabajos de restauración en la iglesia zamorana, “es un proyecto tremendamente ilusionante y continuista, en el que la salvaguarda, protección y conservación del patrimonio es nuestra vocación”. Además, se trata de unas intervenciones que no solo repercuten en las infraestructuras, sino que también tiene un significado en el mismo territorio donde se ubican, “con la generación de empleos, en el cosido social que se genera entre la administración y la sociedad”, añadió Sola.

Plan Románico Atlántico

En el caso concreto de la iglesia de Santa María Magdalena, este convenio se realizó entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y la Fundación Iberdrola, “con el objetivo de la salvaguarda e intervención en este templo”. Además, para gestionar todas las acciones que se están realizando, la consejería entregó una subvención directa a la Fundación ZamorArte, por un importe de 330.000 euros para los años 2025 y 2026, 150.000 de ellos aportados por Fundación Iberdrola. “En definitiva, es una colaboración muy estrecha entre fundaciones, entre la administración y entre el Obispado de Zamora para acometer esta obra tan necesaria”, concluyó.

Visita institucional a las obras de Santa María Magdalena. / B. B.

El ecónomo de la diócesis, José Manuel Chillón, aprovechó la ocasión para solicitar al director general que la consejería no se olvide de Zamora para el próximo bienio 2027-2028 “y ZamorArte pueda seguir siendo gestora del proyecto Románico Atlántico”. Una petición avalada en cómo se ha trabajado hasta la fecha. “ZamorArte se ha situado como una fundación pionera, modelo para otras diócesis, que tiene en el contexto y en el camino sinodal que estamos llevando como obispado, con una tarea de gestión ante una generosidad con la cesión de los templos”, subrayó.