El Ayuntamiento de Zamora ha recibido este jueves a medio centenar de escolares participantes en la edición estival del programa "Conciliamos", promovido por la Junta de Castilla y León. Los cincuenta niños y niñas, procedentes de los colegios Alejandro Casona, Juan XXIII y Sancho II, han visitado el Salón de Plenos para conocer de cerca el funcionamiento de la institución municipal.

La visita ha estado guiada por el concejal de Promoción Económica, David Gago, y la concejala de Juventud, Sara de la Higuera, quienes han explicado a los escolares cómo se organiza el Ayuntamiento, cuáles son las principales funciones que desempeña y qué papel tiene el salón de plenos en la toma de decisiones que afectan a la ciudad. Durante el recorrido, los menores también han descubierto algunos aspectos históricos y arquitectónicos de uno de los espacios más representativos de la casa consistorial.

Medio centenar de escolares del programa "Conciliamos" conocen el funcionamiento del Ayuntamiento de Zamora / Cedida. / LZA

El encuentro ha concluido con un animado turno de preguntas en el que los niños y niñas han trasladado al concejal David Gago sus inquietudes sobre distintos aspectos de Zamora. Además de interesarse por el funcionamiento de la ciudad, los escolares plantearon propuestas e ideas para mejorar aquellos aspectos que consideran susceptibles de cambio.

Apoyo a las familias

El programa "Conciliamos" ofrece actividades lúdicas y educativas para menores escolarizados durante los periodos vacacionales de Carnaval, Semana Santa, verano y Navidad, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias de Castilla y León.

Medio centenar de escolares del programa "Conciliamos" conocen el funcionamiento del Ayuntamiento de Zamora / Cedida. / LZA

En su edición de verano de 2026, el programa se desarrolla en días laborables, de lunes a viernes, desde el 25 de junio hasta la víspera del inicio del curso escolar. La programación se organiza en dos periodos: el primero, entre el 25 de junio y el 31 de julio, y el segundo, del 3 de agosto hasta el comienzo de las clases.