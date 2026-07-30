La Junta destina 2,5 millones de euros para dos nuevas cuadrillas de prevención y extinción de incendios en Zamora

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado cuatro nuevos encargos a la empresa pública Tragsa para reforzar el operativo de prevención y extinción de incendios forestales en las provincias de Zamora, Burgos y Soria. La inversión conjunta supone casi cinco millones de euros millones de euros para poder disponer, hasta el mes de abril del año 2028, de cuatro cuadrillas terrestres que desarrollarán durante todo el año trabajos de prevención, restauración y conservación de los montes, además de intervenir en la extinción de incendios cuando sea necesario.

El primero de los encargos permitirá disponer de una cuadrilla terrestre que actuará en la comarca forestal de Sayago, más en concreto, en las infraestructuras de uso público situadas dentro del ámbito del Parque Natural de las Arribes del Duero y pertenecientes a los términos municipales de Bermillo de Sayago, Moral de Sayago, Almeida de Sayago, Argañín, Fariza, Luelmo, Peñausende, Pereruela, Torregamones, Villardiegua de la Ribera, Gamones, Fermoselle, Moralina, Villar del Buey y Villadepera. La administración regional destinará para ello 1,23 millones de euros.

El segundo, también en la provincia de Zamora, aunque en este caso centrado en la comarca forestal de Tábara, supone un importe de 1,24 millones de euros y se dedicará a realizar trabajos en los montes de utilidad pública de los municipios de Tábara, Carbajales de Alba, Ferreras de Abajo, Ferreruela, Losacio, Manzanal del Barco, Moreruela de Tábara y Riofrío de Aliste.

Por su parte, el tercer encargo, dotado con 1,25 millones de euros, permitirá actuar en los montes de utilidad pública de la comarca forestal burgalesa de Miranda de Ebro, integrados en los términos municipales de la propia Miranda, Miraveche, Pancorbo, Santa Gadea del Cid, Bozoó, Cascajares de Bureba, Galbarros, Reinoso y el Condado de Treviño.

Finalmente, el cuarto, destinado a la comarca forestal de Almazán y con un presupuesto de 1,23 millones de euros, permitirá que una cuadrilla realice labores en los montes de utilidad pública de las localidades de Cubo de la Solana, Viana de Duero y Matamala de Almazán.

Cada cuadrilla, siete bomberos forestales

Cada una de las cuadrillas estará integrada por siete bomberos forestales, con un jefe de cuadrilla y seis peones especialistas, y ejecutará actuaciones de prevención y restauración forestal, como desbroces, clareos, podas y limpieza de márgenes de caminos, además de trabajos de mantenimiento y mejora de infraestructuras del medio natural, entre ellos la adecuación de pistas forestales, instalación de pasos de agua, construcción de badenes, apertura y mantenimiento de áreas cortafuegos y retirada de cerramientos deteriorados y otros elementos en desuso. Estos medios permanecerán igualmente disponibles para intervenir en la extinción de incendios forestales cuando las circunstancias lo requieran.

Al final de este año se alcanzará la cifra de 71 cuadrillas terrestres incorporadas a Tragsa y, por tanto, integradas en un operativo de carácter público, que será del del 100% en 2028. El objetivo de la Junta de Castilla y León es seguir avanzando en el refuerzo y consolidación del operativo Infocal mediante medios estables que desarrollan una labor preventiva durante todo el año, contribuyendo a mejorar el estado de los montes y a aumentar la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales.