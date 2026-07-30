El joven que asaltó dos supermercados en Zamora cumplirá tres años y medio de cárcel

Un joven que intentó asaltar dos supermercados de la capital simulando que iba armado cumplirá casi tres años y medio de prisión, tras reconocerse culpable de los dos intentos de robo en una superficie de la calle de Tres Cruces, de la que se llevó 600 euros, y otra en La Brasa, el 30 de octubre de 2025, en los que se fue directamente a las empleadas que estaban en la caja para exigirles el dinero mientras anunciaba que "esto es un atraco".

La adicción a sustancias estupefacientes permitió a la Fiscalía de Zamora solicitar la atenuante de drogadicción a la hora de establecer la pena de prisión para el imputado, circunstancia que la magistrada de la sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Zamora aplicó en la sentencia "in voce" que leyó a puerta cerrada, tras el acuerdo al que llegó el procesado al admitir la comisión de los dos delitos. El joven llegó esposado a la sala de vistas para celebrar el juicio, trasladado por la Policía Nacional desde la prisión de Topas donde se encuentra recluido.

Las lesiones leves que causó a la cajera de un supermercado le costará el pago de una multa de 240 euros, la misma cuantía que se le ha impuesto por otro delito leve de lesiones provocadas al compañero de esta trabajadora que acudió a ayudarla.

La reacción inmediata de una de las compañeras de trabajo de la cajera del primer supermercado al que el joven entró a robar resultó decisiva para que la rápida intervención de la Policía Nacional pudiera evitar este atraco y el que intentó llevar a cabo en otro centro comercial de la calle de La Brasa.

Pistola en mano: "Esto es un atraco"

El delincuente salió del primer establecimiento sin lograr su objetivo y lo hizo de forma precipitada para encaminarse con la misma urgencia hasta las inmediaciones de la plaza del Mercado. El modus operandi fue el mismo en ambos comercios: se fue directamente hacia las cajeras con la mano metida en el bolsillo de la chaqueta para simular que llevar un arma encima mientras gritaba "esto es un atraco, abre la caja registradora que me llevaba todo el dinero".

La empleada, asustada y con miedo a ser agredida, ejecutó las órdenes y el hombre se llevó aproximadamente 600 euros antes de salir corriendo del supermercado, si bien la inmediata reacción de la trabajadora permitió a la Policía Nacional actuar con agilidad y localizar al individuo al que identificaron con los datos que les proporcionaron los testigos presenciales del robo y del intento de atraco en el primer local comercial.

El joven se había alojado un hotel de la capital, donde los policías nacionales le esperaban cuando se dispuso a abandonar la ciudad en un taxi. Los agentes observaron cómo salía del establecimiento hostelero no sin antes "mirar a ambos lados de la calle para comprobar que la policía no le perseguía y coger un taxi", según informó en su día la Comisaría de Zamora. El ladrón se vio sorprendido por los agentes cuando iba a subir al coche en el que se disponía a desaparecer. Los antecedentes policiales por robar un móvil en otro hotel delataban la actitud delictiva de este joven, que sigue tratamiento psicológico en Topas, donde tiene intención de seguir un tratamiento de desintoxicación.