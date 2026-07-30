Cuatro quedadas Rutas Silver Iberlobo on bike en Zamora para fomentar el cicloturismo y la convivencia intergeneracional

La bicicleta volverá a ser protagonista este mes de agosto en varios municipios de la provincia. La Diputación de Zamora organiza cuatro quedadas Rutas Silver Iberlobo on bike en Zamora. Una iniciativa que recorrerá Bóveda de Toro, Villaralbo, El Puente de Sanabria y Fuentesaúco con rutas cicloturistas gratuitas pensadas para disfrutar en familia y fomentar la convivencia entre generaciones.

Las actividades arrancarán el 3 de agosto en Bóveda de Toro, a las 20.00 horas; continuarán el 6 de agosto en Villaralbo, a las 20.30 horas; seguirán el 16 de agosto en El Puente de Sanabria, a las 9.30 horas; y finalizarán el 23 de agosto en Fuentesaúco, a las 9.30 horas.

Las rutas tendrán un recorrido de baja dificultad, por lo que podrán participar tanto usuarios de bicicletas convencionales como eléctricas. El objetivo es que cualquier persona, independientemente de su edad o condición física, pueda sumarse a una jornada que combina deporte, ocio y naturaleza.

Más allá del recorrido sobre dos ruedas, cada cita incluirá talleres familiares, avituallamiento saludable, animación, sorteos y otras actividades para convertir la jornada en un punto de encuentro entre vecinos y visitantes.

La participación es gratuita. No obstante, hay que realizar inscripción a través del código QR, en los ayuntamientos de las localidades participantes o el mismo día de la actividad, en el punto habilitado por la organización, hasta completar el aforo.

Esta propuesta forma parte del proyecto europeo Iberlobo on bike, financiado con fondos Feder dentro del programa Interreg España-Portugal (Poctep) 2021-2027. La iniciativa busca impulsar el cicloturismo, promover hábitos de vida saludables y favorecer la movilidad sostenible, al tiempo que contribuye a dinamizar el medio rural y poner en valor el patrimonio natural y cultural del territorio fronterizo entre Zamora y Portugal.

Con este programa, la Diputación de Zamora pretende fomentar el uso de la bicicleta como alternativa de ocio y transporte, promover el envejecimiento activo y reforzar la actividad social y económica de los municipios participantes.