Zamora acogerá este agosto el primer eclipse total de Sol visible en España en más de un siglo

Zamora vivirá el próximo 12 de agosto de 2026 uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las últimas décadas: el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad cruzará el país de oeste a este, desde Galicia hasta la costa mediterránea, y alcanzará también las Islas Baleares. Fuera de esa zona, el fenómeno podrá contemplarse como un eclipse parcial.

Pedro Duque, astronauta y presidente de Hispasat, explica que se trata de una oportunidad excepcional para contemplar cómo la Luna oculta completamente el disco solar y transforma el paisaje durante unos instantes: "El día se hará de noche y veremos la corona solar, un halo de luz alrededor del disco oscuro. Serán menos de dos minutos, pero resultarán inolvidables", señala.

Un espectáculo al atardecer

El eclipse comenzará durante la tarde, aunque los horarios exactos variarán dependiendo de la localidad. En buena parte de España, la Luna empezará a cubrir el Sol alrededor de las 19.30 horas.

A medida que avance el fenómeno, la iluminación se volverá más tenue, los colores perderán intensidad y descenderá la temperatura. También podrían producirse cambios en el comportamiento de algunos animales, especialmente de las aves, que pueden interpretar la oscuridad repentina como la llegada de la noche.

Otro efecto curioso podrá observarse bajo los árboles. Cuando la luz atraviese los pequeños espacios existentes entre las hojas, se proyectarán sobre el suelo numerosas imágenes del Sol parcialmente oculto, con forma de media luna.

La fase total llegará cerca de la puesta de sol, por lo que será imprescindible elegir un lugar con el horizonte occidental despejado. El Instituto Geográfico Nacional advierte de que España se encuentra al final del recorrido de la sombra lunar y que el Sol estará muy bajo cuando se produzca la totalidad.

El anillo de diamantes y la corona solar

Instantes antes de la totalidad aparecerá uno de los efectos más llamativos del eclipse: el denominado anillo de diamantes. El último rayo de luz solar se filtrará entre las montañas y los valles de la superficie lunar, creando un punto extremadamente brillante junto al disco oscuro.

Durante esta fase todavía será obligatorio mantener puestas las gafas de protección.

Justo después, la Luna cubrirá completamente el Sol. El cielo se oscurecerá y aparecerá la corona solar, la capa exterior de la atmósfera del Sol, visible como un halo blanquecino alrededor de la silueta lunar.

Únicamente durante esos breves instantes de totalidad se podrán retirar los protectores para observar directamente la corona. En cuanto reaparezca el primer punto de luz solar, será necesario volver a colocárselos inmediatamente.

Cómo observarlo sin dañar la vista

Mirar directamente al Sol puede provocar lesiones oculares graves. Las gafas de sol convencionales, los cristales ahumados, las radiografías y otros filtros caseros no ofrecen una protección adecuada.

Para seguir el eclipse deberán utilizarse gafas específicas en buen estado y homologadas para la observación solar. Tampoco se deben emplear cámaras, telescopios o prismáticos sin filtros solares apropiados colocados en la parte frontal del instrumento.

Las autoridades recomiendan consultar los puntos de observación organizados por cada municipio y la web oficial de los eclipses visibles en España. Acudir a estos espacios puede facilitar una observación segura y reducir problemas como los atascos, las aglomeraciones o el riesgo de incendios forestales.

¿Por qué se producen los eclipses?

Un eclipse total de Sol ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra quedan alineados y la sombra de la Luna alcanza una zona concreta de nuestro planeta.

Aunque los movimientos de los cuerpos celestes pueden calcularse con enorme precisión, la totalidad solo es visible desde una franja relativamente estrecha. Por eso, un eclipse total puede tardar décadas o incluso siglos en repetirse en un mismo territorio.

La posibilidad de que la Luna oculte completamente el Sol se debe a una extraordinaria coincidencia: el diámetro solar es aproximadamente 400 veces mayor que el lunar, pero el Sol también se encuentra unas 400 veces más lejos de la Tierra. Como consecuencia, ambos presentan un tamaño aparente muy parecido en el cielo.

Tres eclipses excepcionales en España

El eclipse de agosto inaugurará una serie de tres grandes citas astronómicas visibles desde España. El 2 de agosto de 2027, otro eclipse total atravesará el extremo sur de la Península y podrá observarse desde zonas como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla.

Posteriormente, el 26 de enero de 2028, España podrá contemplar un eclipse anular. En este caso, la Luna no cubrirá completamente el Sol y dejará visible a su alrededor un brillante «anillo de fuego».

Tres fenómenos consecutivos que convertirán a España en uno de los principales escenarios europeos para la observación astronómica durante los próximos años.